La gala del Balón de Oro vivió una curiosa anécdota que no pasó desapercibida en Alemania, después de que los organizadores utilizaran una imagen de Michael Rummenigge, hermano de la leyenda alemana Karl-Heinz Rummenigge, en lugar de una del propio Karl-Heinz, galardonado con el premio en dos ocasiones, en 1980 y 1981, durante un vídeo que repasaba a las principales leyendas del premio a lo largo de su historia.

El error no fue una simple coincidencia de apellidos, sino que también reveló una confusión en los detalles históricos; ya que la imagen mostrada corresponde a un partido entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid en 1987, cuando Karl-Heinz Rummenigge ya había abandonado el club bávaro y se había marchado al Inter de Milán, mientras que era su hermano Michael quien vestía la camiseta del Bayern en aquella época.

Una reacción inesperada de la leyenda alemana

Y al contrario de lo que cabría esperar de un jugador coronado dos veces con el Balón de Oro, Rummenigge no mostró ninguna molestia por lo sucedido, sino que lo tomó con sentido del humor, en declaraciones al diario alemán Bild.

La exestrella del Bayern de Múnich afirmó: "Simplemente me hizo sonreír. Al menos, el Balón de Oro se quedó en familia al final".

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Rummenigge también le restó importancia al error, pese a que los organizadores de la gala se apresuraron a pedirle disculpas, asegurando que aceptaba sus disculpas, aunque no consideraba que fueran necesarias en absoluto.

Y añadió: "Por supuesto, acepto las disculpas, pero realmente no eran necesarias. Todo el mundo comete errores en la vida".

Pese a la calma de la reacción de Rummenigge, el error generó una amplia repercusión en las redes sociales en Alemania, sobre todo porque se trata de uno de los nombres más destacados en la historia del Balón de Oro, que conquistó en 1980 y 1981.

Cabe recordar que Harry Kane, galardonado con el premio este año, se ha convertido en el primer jugador del Bayern de Múnich en ganarlo desde Rummenigge en 1981.