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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Abu Treika: «Espero que Argentina se clasifique para la final del Mundial»

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Francia vs España
Francia
España
España vs Por anunciarse
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
Francia
España

La leyenda de los Faraones afirma que Inglaterra es el rival más fácil para España.

Mohamed Aboutrika, leyenda de Egipto, quiere que Argentina llegue a la final del Mundial 2026 para medirse a España, ya clasificada tras ganar el martes.

La selección española alcanzó su segunda final al vencer 2-0 a Francia y ahora aguarda al ganador del duelo Argentina-Inglaterra, programado para este miércoles.

Tras el España-Francia, declaró en BeIN Sports: «Ya vimos una final entre España e Inglaterra en la Euro 2024, que ganó España; ahora quiero ver a España contra Argentina».

Considera que Inglaterra sería un rival más accesible para España, mientras que Argentina resulta más exigente por la presencia de Lionel Messi.

Añadió que ambas selecciones dependen mucho de sus figuras.

Y añadió: «Inglaterra depende casi en exclusiva de Kane y Bellingham, autores de 12 de los 13 goles del equipo, mientras que Argentina es Messi».

Y concluyó: «¿Quién inclinará la balanza? ¿El dúo Kane-Bellingham o Messi?».

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