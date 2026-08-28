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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

¿Abrirá Bono una academia para enseñar a parar penaltis? Una respuesta espectacular

Al Khaleej vs Al Hilal
Al Khaleej
Al Hilal
1ª División
Y. Bounou
Arabia Saudí
Marruecos

La estrella marroquí protagoniza el acontecimiento

El marroquí Yassine Bounou, guardameta del Al-Hilal, acaparó todas las miradas en la noche de la victoria ante el Al-Khaleej, por (5-1), la noche del viernes, en la cuarta jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn.

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El portero marroquí logró detener un penalti con enorme destreza, ya que se desplazó con el balón y lo alejó de su portería en una jugada similar a la del último Mundial.

Sobre este asunto, el corresponsal de la cadena saudí "Thmanyah" le hizo una pregunta a Bounou de forma cómica, diciendo: "¿Vas a abrir una academia para enseñar a los porteros saudíes cómo detener los penaltis?".

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Bounou respondió entre risas: "El portero siempre debe dar lo que le corresponde, y la perfección solo pertenece a Dios".

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Bounou es uno de los porteros más hábiles del mundo, gracias a su capacidad para leer los movimientos de los jugadores antes de la ejecución de los penaltis.

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