El marroquí Yassine Bounou, guardameta del Al-Hilal, acaparó todas las miradas en la noche de la victoria ante el Al-Khaleej, por (5-1), la noche del viernes, en la cuarta jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn.

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El portero marroquí logró detener un penalti con enorme destreza, ya que se desplazó con el balón y lo alejó de su portería en una jugada similar a la del último Mundial.

Sobre este asunto, el corresponsal de la cadena saudí "Thmanyah" le hizo una pregunta a Bounou de forma cómica, diciendo: "¿Vas a abrir una academia para enseñar a los porteros saudíes cómo detener los penaltis?".

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Bounou respondió entre risas: "El portero siempre debe dar lo que le corresponde, y la perfección solo pertenece a Dios".

Bounou es uno de los porteros más hábiles del mundo, gracias a su capacidad para leer los movimientos de los jugadores antes de la ejecución de los penaltis.