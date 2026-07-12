Abriendo la puerta al racismo... Eto'o plantea una pregunta controvertida sobre Mbappé

La leyenda camerunesa Samuel Eto’o lamenta que el capitán francés Kylian Mbappé no reciba el reconocimiento que merece de su afición.

Mbappé brilla en el Mundial 2026: ha marcado ocho goles, lidera la clasificación de goleadores junto a Lionel Messi y ha llevado a Francia a las semifinales contra España.

Eto’o elogió su nivel, pero lamentó las críticas que recibe en Francia.

«Simplemente merece que se le juzgue con la misma imparcialidad con la que se juzga a otros grandes campeones. Quizá haya llegado el momento de que Francia sea plenamente consciente de la suerte que tiene de contar con un jugador de esta talla en su historia», declaró al diario «Le Parisien».

El presidente de la Federación Camerunesa añadió, según «RMC Sport»: «A pesar de su rendimiento, sus récords, su palmarés y la constancia de su nivel, parece que se ve obligado constantemente a volver a demostrar su valía».

Y se preguntó: «¿Qué más debe lograr Kylian Mbappé para que se le reconozca como el mejor jugador francés de su generación, o incluso como uno de los mejores de la historia?».

Y añadió: «Es legítimo preguntarse, por incómodo que resulte: ¿influyen el origen mestizo de Kylian, sus raíces y lo que representa en la sociedad francesa, de forma consciente o inconsciente, en la forma en que algunos valoran su trayectoria, su personalidad y sus posturas? Hagámoslo con responsabilidad: el racismo, los prejuicios y la intolerancia aún existen y nunca deben tolerarse».