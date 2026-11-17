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Marruecos se clasificó el martes para la Copa Africana de Naciones 2027, cuya fase final organizarán Kenia, Uganda y Tanzania. El cuartofinalista del Mundial ganó 0-1 a domicilio ante Níger y ya tiene asegurada su plaza tras cuatro partidos. A Marruecos aún le quedan dos encuentros de clasificación.

El delantero del Ajax Abdellah Ouazane marcó su primer gol con Marruecos a los 20 minutos. El extremo definió con calidad hacia el palo más alejado tras un inteligente pase de tacón del jugador del Real Madrid Brahim Díaz.

Ouazane, de apenas diecisiete años, disputó ante Níger su tercer partido internacional. El jugador del Ajax había participado durante un cuarto de hora contra Gabón (victoria por 3-1) y seis minutos en el partido en casa ante Níger (victoria por 5-1). El extremo fue titular por primera vez el martes por decisión del seleccionador Mohamed Ouahbi y fue sustituido por Ayoub Oufkir al cumplirse una hora de juego.

Ouazane también está logrando consolidarse en el Ajax. El entrenador Míchel Sánchez da minutos con regularidad al joven en la posición de extremo izquierdo.

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El extremo fue nominado a principios de noviembre por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la categoría de Talento del Año. Entre sus rivales figuran Yan Diomande (Real Madrid) y Ayyoub Bouaddi (Manchester City).

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Ouazane parecía encaminado al Real Madrid en el verano de 2025. Sin embargo, el traspaso definitivo nunca llegó a concretarse. El delantero tiene contrato con el Ajax hasta mediados de 2028.

Mientras tanto, Marruecos ya tiene asegurado su billete para la Copa Africana de Naciones de 2027. Logró la clasificación para la fase final en un grupo con Níger, Gabón y Lesoto.

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Marruecos ganó la Copa Africana de Naciones a principios de este año, tras una victoria por 3-0 ante Senegal concedida por el reglamento. También se proclamó campeón en 1976 y perdió la final en 2004.