A raíz del partido contra el Barcelona, el Atlético sigue arremetiendo contra la Comisión de Árbitros

El Atlético de Madrid ha expresado su firme descontento con las decisiones arbitrales de sus últimos partidos, ya que el club considera que ha sido víctima de injusticias arbitrales tanto en el último derbi contra el Real Madrid como en la jornada actual frente al Barcelona.

Según el diario español «Mundo Deportivo», el árbitro Mateo Busquets Ferrer había mostrado la tarjeta roja a Gerard Martín, jugador del Barcelona, durante el encuentro, pero los árbitros de la sala VAR le pidieron que revisara la jugada.

El diario señaló que el árbitro Mario Millero intervino expresando su opinión personal sobre la jugada, algo que no le corresponde hacer, lo que llevó al árbitro de campo a dar marcha atrás en su decisión y conformarse con una tarjeta amarilla para Martín.

Esta decisión provocó la ira del Atlético, sobre todo al recordar un incidente similar ocurrido unas semanas antes, en el que la Comisión de Árbitros confirmó entonces que la jugada requería la expulsión.





Miguel Ángel Gil Marín, presidente ejecutivo del Atlético de Madrid, criticó el domingo por la noche con duras palabras el uso de la tecnología de vídeo, afirmando: «Cuando vemos las imágenes y escuchamos las grabaciones de audio que comparte la Federación Española, no podemos sino sentir vergüenza».

El Atlético de Madrid publicó un nuevo mensaje el lunes por la mañana a través de sus cuentas oficiales, acompañado de una imagen de la fuerte entrada de Gerard Martín sobre Tiago Almada, cuyo texto decía: «Abril ha empezado como terminó marzo... A la espera del episodio 27 del programa "Tiempo de revisión" de la Federación Española y la Comisión de Árbitros».

Se espera que la Comisión de Árbitros anuncie mañana martes su opinión sobre la validez de la decisión, en medio de las previsiones del árbitro retirado Estrada Fernández de que la comisión reconocerá que Gerard Martín debe ser sancionado con tarjeta roja.



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