Pese al anuncio del final de su trayectoria internacional con la selección de Argentina, parece que Lionel Messi podría tener una última oportunidad de vestir la camiseta de la "Albiceleste" para despedirse de la afición, después de que informes de prensa revelaran la inclusión de su nombre en la lista preliminar que presentó el entrenador Lionel Scaloni para disputar los próximos partidos amistosos.

Las especulaciones habían aumentado anteriormente en torno a la posibilidad de que Messi continuara con la selección hasta la Copa América 2028, antes de que el jugador anunciara oficialmente su retirada internacional, poniendo fin a la polémica sobre su futuro con Argentina.

Sin embargo, según Federico Bueno, el periodista conocedor de las noticias de la selección argentina en la cadena "ESPN", el nombre de Messi figura en la lista que presentó Scaloni de cara al próximo parón internacional, a la espera del anuncio oficial de la lista compuesta por 26 jugadores.

Una despedida digna de la leyenda

Parece que el objetivo de convocar a Messi es brindarle la oportunidad de disputar un partido de despedida oficial en suelo argentino, ante la afición que vivió una de las mayores etapas en la historia de la selección, en la que disputó tres finales de la Copa del Mundo a lo largo de cuatro ediciones del torneo.

La Federación Argentina anunció oficialmente hoy, martes, tres partidos amistosos de la selección durante el próximo parón internacional.

La selección argentina comenzará sus enfrentamientos ante Bolivia el miércoles 30 de septiembre, en el estadio "Mario Alberto Kempes" de la ciudad de Córdoba.

Después, la "Albiceleste" regresará a la capital, Buenos Aires, donde se enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, y luego a Benín el martes 6 de octubre, en dos partidos que está previsto que se disputen en el estadio "Monumental".

Todavía no está claro si Messi participará en los tres partidos, o si se limitará a disputar uno solo, o aparecerá durante breves periodos en más de un encuentro, especialmente porque el propósito principal de su presencia en la lista parece estar vinculado a brindarle la oportunidad de despedirse de la afición de la selección en suelo de su país.

La elección de los estadios

La elección de los estadios parece estudiada para acoger la enorme afluencia de público que se espera en caso de que Messi participe.

El estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba tiene capacidad para unos 57.000 aficionados, lo que ofrece a la afición de fuera de la capital la oportunidad de ver al astro argentino.

En cuanto al estadio "Monumental", feudo del River Plate en Buenos Aires, su capacidad es de 85.018 espectadores, siendo el estadio más grande de Sudamérica, lo que lo convierte en un escenario ideal para la despedida de uno de los mayores jugadores en la historia de Argentina.

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