Un informe periodístico aseguró este miércoles que el Liverpool ha recibido lo que podría describirse como un castigo, años después de un destacado acontecimiento político en el continente europeo.

El referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el "Brexit", provocó a principios de 2020 un cambio radical en el mercado de fichajes inglés, ya que las estrellas de los países europeos pasaron a figurar en la lista de jugadores extranjeros, y en consecuencia sus precios se dispararon considerablemente.

Aun así, la Premier League logró encontrar algunos resquicios para agilizar los trámites de los permisos de trabajo, pero el sistema no está exento de defectos, y Ifeanyi Ndukwe, nacido en Viena en 2008, sufre sus consecuencias.

El nombre de Ndukwe surgió por primera vez durante la última Copa del Mundo sub-17. De hecho, fue, junto a Johannes Moser, un jugador titular en la selección austríaca, que perdió con dificultad la final ante Portugal.

Hasta ese momento, la selección austríaca solo había encajado un gol en todo el torneo, y fue ante Nueva Zelanda en la fase de grupos. Ndukwe también marcó un gol en la portería de Inglaterra en los octavos de final.

Ndukwe, una inversión de futuro para el Liverpool

Su rendimiento no pasó desapercibido, y el Liverpool se apresuró a ficharlo como una inversión de futuro. Pagó tres millones de euros al Austria Viena, con el que todavía no había disputado ningún partido oficial. Su debut se retrasó hasta el pasado mayo, y esa es una de las principales razones que impiden al Liverpool inscribirlo como jugador titular.

Según la corporación británica de radiodifusión (BBC), Ndukwe, que cumplió dieciocho años el pasado marzo, no reúne las condiciones para obtener un permiso de trabajo en el Reino Unido.

Y es que, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los jugadores extranjeros necesitan la aprobación de la Federación Inglesa de Fútbol para conseguir un visado de trabajo.

Esta aprobación se basa en un sistema de puntos — con un mínimo de 15 puntos — que evalúa principalmente las participaciones en las grandes ligas. Cuanto más alta sea la clasificación del jugador en la UEFA, más puntos obtiene.

Pero esta no es la única vía. También existen las llamadas "plazas de contribución destacada de la élite", destinadas a los jugadores que no consiguen puntos suficientes en el sistema del "juego de la excelencia".

Hay un máximo de cuatro plazas, y se determinan en función de la participación de los jugadores ingleses en el equipo durante la temporada anterior. El jugador necesita alcanzar el 35% de los minutos de juego, pero el Liverpool no cumplió con este requisito y solo pudo conseguir una plaza, que fue asignada a Moore Tala Ndiaye.

El Liverpool era plenamente consciente de esta situación y había planeado ceder a Ndukwe. Sin embargo, Andoni Iraola contó con él durante la pretemporada del nuevo curso debido a las numerosas lesiones que afectaron al eje de la defensa, que incluyeron a Joe Gomez, Jackie y Leoni, y su rendimiento dejó a todos impresionados.

El sucesor de Van Dijk en el Liverpool

Van Dijk declaró tras el partido ante el Mónaco, en el que jugaron juntos en el eje de la defensa: "Es un talento estupendo y tiene ganas de aprender. He hablado con él brevemente durante los últimos días".

Aquel día, y pese a la derrota del Liverpool, Ndukwe demostró en Anfield por qué tiene la capacidad de ser el sucesor de Van Dijk.

Pese a su altura de 1,98 metros, se mueve con una ligereza que recuerda a Virgil, cubre una amplia zona del campo, domina los balones aéreos y, lo más importante, supone un peligro para los rivales con su simple presencia.

En el partido ante el Mónaco, y solo durante la primera parte, realizó seis intervenciones defensivas y ganó todos sus duelos (4/4). Además, no falló más que un pase (23/24).

No da la impresión de ser un defensa joven de dieciocho años que carece de experiencia al máximo nivel. Es más, el propio Van Dijk asume su situación actual a corto plazo con deportividad.

Y afirmó: "Sé que va a ser cedido, y es una lástima. No conozco las reglas con exactitud, pero la realidad es que va a ser cedido, y allá donde vaya, tiene que aprender, desarrollarse y estar preparado para su regreso".

A la luz de esta situación, su agente declaró que la cesión "podría ser una oportunidad de oro para Ndukwe", y señaló que "grandes clubes europeos han mostrado un notable interés por él".

El Liverpool desea cosechar los puntos necesarios lo antes posible para que regrese el próximo enero. Aun así, el club es consciente del valor de Ndukwe y busca tomar la decisión acertada sin que ello obstaculice su desarrollo.