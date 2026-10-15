Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, reavivó las dudas sobre el futuro del delantero con la selección de Portugal, después de insinuar que su carrera internacional podría haber llegado a su fin, tras su inesperada salida de la concentración del equipo nacional durante el último parón internacional.

Elma, de 53 años, habló ayer miércoles durante la presentación de un libro sobre la tristeza que vive su hermano menor, de 41 años, en medio de la crisis que siguió a su marcha de la concentración de la selección portuguesa.

La hermana de Ronaldo: su continuidad con Portugal no está garantizada

Ronaldo abandonó la concentración después de permanecer en el banquillo durante la victoria de Portugal sobre Noruega por 2-1, antes de que aumentaran las diferencias entre él y el entrenador Jorge Jesus por la forma en la que se gestionó la situación.

Tras el episodio, el capitán de la selección portuguesa publicó un extenso comunicado de cerca de dos mil palabras en el que explicó su postura sobre los hechos y dejó claro su deseo de volver a las filas del equipo nacional.

Sin embargo, las últimas declaraciones de su hermana apuntaron a que su regreso no es un asunto cerrado, y se produjeron durante un acto al que asistió también Jesus, en una llamativa paradoja dada la naturaleza de la crisis.

Elma Aveiro dijo, en declaraciones recogidas por el diario británico "The Sun": "Es más probable que no vuelva que lo contrario. Creo que ambos, Ronaldo y Jesus, sienten dolor. Fue una situación que vivieron ellos, no yo, y yo hablo en nombre de mi hermano".

Y añadió: "Creo que las cosas han llegado a un punto muerto, y veremos qué ocurre. No lo sé, el asunto es muy complicado. Cuando sufrimos una traición, resulta muy difícil que las cosas vuelvan a ser como antes".

Elma Aveiro critica el trato de Portugal hacia su hermano

La hermana de Ronaldo expresó su convicción de que los responsables del fútbol portugués deberían mostrar mayor gratitud por todo lo que ha aportado el capitán de la selección a lo largo de su carrera internacional, y lamentó lo que describió como el olvido de la afición hacia lo que su hermano logró en el pasado.

"Me siento triste, porque el pueblo portugués, por desgracia, olvida lo que ya se ha conseguido y cree que las cosas deben ir de otra manera ahora", afirmó.

Y continuó: "No encuentro palabras que decir, porque es muy duro ver a mi hermano pasar por esta situación. Es una de las personas que menos merece lo que le está ocurriendo".

Las declaraciones de Elma son una extensión de la postura de la familia de Ronaldo ante la crisis, después de que su madre revelara anteriormente que rompió a llorar tras la repentina salida del jugador de la concentración de la selección.

La posición de la Federación Portuguesa y el futuro internacional de Ronaldo

Por su parte, la Federación Portuguesa de Fútbol emitió un comunicado tras la marcha de Ronaldo de la concentración, en el que confirmó la vigencia de la sanción de suspensión automática que pesa sobre él.

Pese a la polémica que ha rodeado su futuro internacional, se espera que el delantero del Al Nassr saudí esté disponible para ser convocado con la selección portuguesa de cara a los partidos del próximo mes de noviembre.

La selección portuguesa había logrado dos victorias en la Liga de Naciones de la UEFA frente a Dinamarca y Noruega, mientras Ronaldo se vio obligado a seguir ambos encuentros desde su casa, en un desarrollo que despertó interrogantes sobre su relación con el cuerpo técnico y su futuro con el equipo nacional.

El regreso del capitán de Portugal a las filas de la selección sigue sin estar decidido, a la espera de lo que depare el próximo periodo, mientras su hermana insiste en que superar la crisis y recuperar la relación tal y como era antes no será nada fácil.