El Real Madrid vivió una noche excepcional en el Camp Nou ayer, tras resolver el duelo del Clásico ante el Barcelona con una victoria por 2-1, pero la alegría del conjunto blanco no estuvo exenta de preocupación, debido a la lesión que sufrió una de sus figuras más destacadas durante el partido.

Todas las miradas se dirigen ahora al estado físico del uruguayo Federico Valverde, que abandonó el terreno de juego aquejado de molestias musculares, a la espera de los resultados de las pruebas médicas previstas para mañana martes en el centro de Valdebebas.





Según el diario "Marca"español, el capitán del Real Madrid sintió molestias musculares durante la primera parte del partido, pero insistió en seguir jugando, pese a que Denzel Dumfries había comenzado a calentar preparándose para una posible participación en su lugar.

Valverde se mantuvo sobre el césped hasta casi la mitad de la segunda parte, antes de que su estado físico le obligara a retirarse, después de haberse forzado durante más de 40 minutos.

Estos detalles, según el diario, encierran indicios contradictorios sobre la naturaleza de la lesión; ya que la capacidad del jugador para continuar jugando podría significar que la lesión no era grave en su inicio, pero seguir jugando pese a las molestias despierta, por el contrario, el temor a que pueda agravarse.

Se espera que Valverde se someta mañana a pruebas médicas en Valdebebas, para determinar la gravedad de la lesión y saber si necesitará un periodo de ausencia de los terrenos de juego.

La delicadeza de la situación aumenta si se tiene en cuenta el gran papel que desempeña el jugador en el once del Real Madrid, tras volver a brillar en la posición de lateral derecho, y convertirse en uno de los elementos influyentes en la mejoría que ha experimentado el equipo en sus últimos partidos.

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, elogió la insistencia de Valverde en continuar jugando pese a la lesión, subrayando que dio todo lo que tenía durante su presencia en el campo.

El entrenador portugués declaró tras el partido: "Hay otro nombre del que no quiero dejar de hablar, y es Valverde, que jugó más de 40 minutos lesionado. Se lesionó, pero quiso seguir y llegar hasta el límite de sus fuerzas, y ofreció todo lo que tenía durante todo el tiempo que estuvo en el campo".

Entre la euforia de la victoria en el Clásico y la preocupación por el estado de su capitán, el Real Madrid aguarda los resultados de las pruebas médicas, con la esperanza de que la noche del triunfo sobre su eterno rival no se convierta en la pérdida de uno de sus elementos más importantes durante el próximo periodo.