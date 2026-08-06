¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1079344634.jpgUPI Photo

Traducido por

A pesar de perder millones: el Barcelona sorprende a los marroquíes con una decisión sorprendente

Primera División
Barcelona
España
Marruecos

El Fútbol Club Barcelona ha tomado la decisión oficial de no disputar el partido amistoso que se le había propuesto en la ciudad marroquí de Tánger el próximo 15 de agosto.

La decisión del Barça llega en medio de la complicada situación que siguió a los lamentables sucesos en la ciudad de Ceuta, donde más de 70.000 ciudadanos marroquíes entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma.

El Barcelona señaló en un comunicado, a través de su página oficial: «Ante la situación de incertidumbre y las circunstancias actuales, el club considera que disputar el partido no sería apropiado».

El diario Mundo Deportivo informó: «Según fuentes de la organización, las circunstancias actuales no se consideran adecuadas para celebrar el partido amistoso, a la luz de los acontecimientos que vivió Ceuta durante la semana pasada».

El Barcelona estudia la situación con su técnico alemán Hansi Flick para saber si es posible organizar otro partido amistoso, de modo que el equipo pueda alcanzar la puesta a punto necesaria antes del inicio de su andadura en LaLiga española.

Amistosos
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Barcelona crest
Barcelona
BAR

El club catalán perderá una cantidad estimada en cerca de 4,5 millones de euros que iba a percibir a cambio de disputar el partido amistoso en Marruecos, pero prefirió dar prioridad a la seguridad de los jugadores y de los miembros del cuerpo técnico.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google