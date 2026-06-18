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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A pesar de no ascender, el Mundial devuelve a Al-Oweis a la Liga Roshen

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El veterano portero brilló con la selección nacional en el Mundial

Mohammed Al-Owais, portero de la selección saudí, está a punto de volver a la Liga Roshen la próxima temporada, aunque su equipo, Al-Ela, no logró ascender.

Pese a que Al-Ala, liderado por Al-Oweis, perdió en mayo la final del playoff ante Al-Dir’iya y no ascendió, el guardameta podría regresar a la máxima categoría.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, Al-Dir’iya quiere ficharlo para reforzar su plantel en su debut en la Liga Roshen.

El club, recién ascendido, aguardará a que el guardameta concluya su participación en el Mundial 2026 con la selección saudí para formalizar el fichaje.

En su debut mundialista detuvo nueve tiros, cuatro dentro del área, y ayudó a Arabia Saudí a empatar 1-1 con Uruguay.

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Si el guardameta acepta, Al-Dir’iya descartará fichar a un portero extranjero para aprovechar las ocho plazas de foráneos en otras posiciones.

Así, el guardameta de 34 años podría volver a la Liga Roshen tras un año fuera, después de dejar el Al-Hilal en 2025 para fichar por el Al-Ula con la meta de ascenderlo, objetivo que no se cumplió.

Al-Dir’iya sería su quinto equipo, tras pasar por Al-Shabab (2014-2017), Al-Ahli (hasta 2022), Al-Hilal y Al-Ula.

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