A pesar de las peticiones de salida, Posecki traza el plan del Al-Ahly antes del clásico

El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli saudí, continuó trazando el plan de preparación para el esperado clásico ante su rival tradicional, el Al-Nassr, en la Roshn Saudi League, pese a las peticiones de su salida.

La afición del Al-Ahli había lanzado un «hashtag» titulado «La salida de Pusic es nuestra exigencia», para reclamar la destitución del entrenador neerlandés de su cargo, a raíz de los resultados negativos que arrastra el equipo desde el inicio de la presente temporada.

El diario saudí «Arriyadiyah» señaló que Pusic dirigirá los entrenamientos del Al-Ahli mañana miércoles con normalidad, tras concluir el descanso que concedió a los jugadores durante el actual parón internacional.

El periódico aclaró que «Al-Raqi» regresará a los entrenamientos sin 5 jugadores que se incorporaron a sus selecciones nacionales durante el actual parón internacional, encabezados por la dupla saudí Firas Al-Buraikan y Ziyad Al-Johani, el francés Valentin Atangana, el turco Merih Demiral y el portugués Francisco Trincão.

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El Al-Ahli se prepara para enfrentar al Al-Nassr el próximo 20 de noviembre, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Roshn Saudi League.

El partido será decisivo en la trayectoria de ambos equipos durante la presente temporada, sobre todo porque ambos necesitan con urgencia la victoria por objetivos distintos.

El Al-Nassr ocupa el tercer puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí con 25 puntos, a dos puntos del líder Al-Hilal y por detrás, por diferencia de goles, del Al-Qadsiah, que ocupa el segundo lugar.

En cambio, el Al-Ahli ocupa el sexto puesto en la tabla de clasificación con 21 puntos, cosechados en 7 victorias y 4 derrotas, lo que significa que una victoria ante el Al-Nassr lo acercaría a la cima.