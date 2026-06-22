Un reportaje periodístico publicado este lunes revela una sorpresa: la asistencia al Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Antes del torneo hubo varias crisis que hicieron temer una baja asistencia, pero la realidad ha desmentido esas previsiones.

Según el diario «Marca», la mayor sorpresa del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá —más allá del juego de selecciones como Cabo Verde— es la enorme afluencia a los estadios.

Todos los estadios, sin importar la hora o el partido, lucen repletos. Según la FIFA, antes de los partidos del domingo habían asistido 2 307 947 aficionados, con una media de 64 110 por encuentro y una ocupación del 99,54 %.

Los estadios, las fan zones y las concentraciones están repletos en Estados Unidos, Canadá y México, y la fiesta se repite en todo el mundo. Por lo tanto, un Mundial con 48 selecciones es, sin duda, un éxito rotundo», afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Aunque más partidos implican más afluencia global, varias marcas superan ya récords históricos.

Por ejemplo, un mismo día de la fase de grupos acudió un récord de 281 223 espectadores a cuatro partidos (Francia-Senegal, Irak-Noruega, Argentina-Argelia y Austria-Jordania). Es la mayor afluencia en un solo día desde el 28 de junio de 1994, cuando también se jugaron cuatro partidos y el público llegó a 277.070 espectadores, también en Estados Unidos.

El siguiente objetivo, ya al alcance, es superar los 3,5 millones de espectadores totales de Estados Unidos 1994. En Catar 2022 hubo 3,4 millones de espectadores con una ocupación media del 96,3 % de los estadios. Y este torneo ya supera esas cifras.

La presencia de comunidades de diversas nacionalidades en todo el mundo ayuda, pero el número de espectadores en cada partido sigue siendo impresionante.

Nueva Zelanda-Egipto reunió a 52 497 personas en Vancouver y Bélgica-Irán a 70 317 en Inglewood. y Túnez-Japón reunió a 51 243 en Monterrey. Ecuador-Curaçao, uno de los encuentros menos mediáticos de los últimos días, atrajo a 68 598 en Kansas City.

Y el Mundial no solo atrae a los hinchas de cada selección: en el Portugal-República Democrática del Congo, miles de aficionados de EE. UU. y otros países llenaron el NRG con la camiseta lusa número 7 de Cristiano Ronaldo.

Y esto a pesar de los altos precios de las entradas: para la fase de grupos solo quedan paquetes VIP desde 500 dólares, salvo las localidades más baratas reservadas a las federaciones. Conseguir un ticket se ha vuelto muy difícil.