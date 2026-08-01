A pesar de la salida de García, Endrick no se libró de la masacre de Mourinho

El brasileño Endrick ha entrado en el terreno de las dudas dentro del Real Madrid, después de que su continuidad con el conjunto blanco haya dejado de estar garantizada, en medio de la saturación de la delantera y la llegada de Etta Eyong procedente del Levante, pese a la salida de Gonzalo García en su traspaso al Fulham.

Esta información llega según el diario español "As", que confirmó que el futuro de Endrick se ha convertido en tema de debate dentro del Real Madrid, después de que la decisión sobre su continuidad con el equipo pareciera resuelta hace unos meses.

El mes de agosto comenzó reabriendo el caso de Endrick, después de que el jugador regresara a los entrenamientos el pasado miércoles, tras un periodo de cesión de 6 meses en el Lyon, en el que marcó 8 goles y dio 8 asistencias en 21 partidos, con una media de participación en un gol cada 102 minutos.

El panorama no se presenta del todo sombrío para Endrick, ya que apartar a Kylian Mbappé del once titular parece algo imposible, pero la competencia se orientaba hacia una dupla que reuniera a Kylian y Endrick en la delantera.

Tampoco cabía descartar que consiguiera minutos en la banda derecha, por lo que había algunas vías disponibles ante él, aunque no fuera un camino de rosas.

Vuelta al punto de partida

El cambio llegó con la incorporación de Etta Eyong en una operación rápida, después de que la directiva del Real Madrid levantara el teléfono rojo la pasada tarde del jueves y diera luz verde para cerrar el fichaje, convirtiéndose la operación en una contratación sumamente veloz.

El delantero, de 21 años y 1,94 metros de estatura, se unió al Real Madrid procedente del Levante, después de que el club abonara la cláusula de rescisión de su contrato, valorada en 25 millones de euros, para cerrar la operación.

La llegada de Etta Eyong devolvió la saturación a la delantera, especialmente porque aporta al equipo una versatilidad táctica que Endrick no ofrece en comparación con Kylian Mbappé, y que se refleja en el factor de la estatura.

Una nueva cesión

La pregunta que se plantea ahora tiene que ver con el futuro de Endrick, ya que el club descarta en la práctica la idea de venderlo, mientras que la fórmula de la cesión de nuevo parece la opción preferida, la misma vía que se está trazando para Franco Mastantuono.

Los responsables del Real Madrid y el entrenador José Mourinho no han tomado una decisión definitiva sobre Endrick, que desea quedarse, pero que ha empezado a sentir ciertas dudas, unas dudas lógicas al valorar el futuro que tiene por delante.

El contrato de Endrick con el Real Madrid se extiende hasta el año 2030, por lo que cualquier movimiento sobre su futuro requerirá una negociación. El Real Madrid necesita claramente reducir la plantilla, después de que cuente con 24 jugadores en el primer equipo, con la necesidad aún de cerrar dos fichajes, los de Diomandé y Rodrygo, lo que significa que algunos jugadores deberán marcharse.

Y aunque los focos apuntan hacia otros nombres como Asensio y Camavinga, la posibilidad de una salida de Endrick sigue estando también presente.