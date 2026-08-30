El Barcelona está muy cerca de cerrar el fichaje de Gabriel Jesus, delantero del Arsenal, por 10 millones de euros, en una operación rápida que ha contado con el visto bueno del técnico Hansi Flick.

El Barcelona podrá comenzar su participación en la Liga de Campeones frente al Feyenoord con un nuevo delantero centro, ya que el equipo obtendrá la pieza que más necesitaba tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

El diario "Sport" señaló que la llegada de Jesus al Barcelona no significa cerrar la vía que el Barcelona comenzó a recorrer hace varias semanas, consistente en intentar fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

El Barcelona reconoce que la postura adoptada por el Atlético de Madrid hace imposible cerrar la operación antes de que finalice el actual periodo de fichajes y, por ello, el club catalán ha decidido aplazar sus movimientos.

El objetivo es intentarlo de nuevo el próximo enero, cuando se abra el mercado de fichajes invernal, ya que las circunstancias podrían ser diferentes entonces.

Ante la obstinación del Atlético, el Barcelona ha decidido no aumentar aún más la presión sobre la situación durante la última fase del mercado de fichajes.

Pero hay una diferencia entre dar un paso atrás ahora y renunciar definitivamente a la operación, pues Julián Álvarez sigue siendo un objetivo prioritario para el proyecto del Barcelona, y el club desea mantener la puerta abierta durante los próximos meses.

El Barcelona considera que cuatro meses pueden cambiar considerablemente el panorama, y la situación deportiva del Atlético de Madrid, la relación entre Julián y la afición del equipo madrileño y, por encima de todo, el deseo del propio jugador serán factores decisivos para saber si existe la posibilidad de reabrir el caso el próximo enero.

Parece que el mes de enero se ha convertido ya en la próxima oportunidad para saber si el muro que ha construido el Atlético de Madrid seguirá teniendo la misma solidez impenetrable, o si el paso de los meses acabará abriendo un camino para hacer realidad el deseo del Barcelona.

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