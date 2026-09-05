A pesar de la defensa del entrenador, Vinicius genera polémica al ignorar a Mourinho

Tras la derrota ante el Real Betis (1-0) en el estadio de La Cartuja, este viernes en LaLiga, y en medio de la evidente tensión que se respiraba en el ambiente, el técnico del conjunto merengue, José Mourinho, quiso mantener la rutina habitual después de cada partido, saludando a sus jugadores y a los del rival.

Pero hubo un momento que llamó la atención. Cuando el entrenador portugués llegó hasta Vinicius Junior, el brasileño le tendió la mano en un principio, aunque, cuando pareció que Mourinho quería decirle algo, el delantero siguió caminando sin detenerse, poniendo fin al saludo con rapidez.

Un gesto breve, pero lo suficientemente llamativo como para difundirse ampliamente por las redes sociales, donde muchos lo interpretaron como una muestra de frialdad hacia el entrenador, según el diario catalán «Sport».

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Las imágenes captadas desde las gradas no permiten determinar con precisión lo que ocurrió entre ambos. Pero parece que Mourinho le habló al brasileño durante unos instantes, mientras Vinicius siguió su camino tras aquel primer contacto, sin quedarse a hablar con su director técnico.

Puede que se trate de una simple reacción, fruto de la frustración tras la derrota, pero la escena adquirió mayor relevancia por el contexto que rodea a ambas partes.

Y es que Mourinho ha sido uno de los defensores públicos más destacados de Vinicius desde que asumió las riendas del Real Madrid. Tras la victoria ante el Espanyol en la primera jornada, el entrenador portugués defendió al jugador ante los roces que vivió el partido, y afirmó: «Vinicius no es un santo, pero lo que le hacen es exagerado», y comparó lo que sufre con «bullying».

Por eso el gesto resulta aún más llamativo —según «Sport»—, porque el propio Vinicius fue protagonista de una escena de este tipo con Mourinho, a pesar de que el entrenador ha repetido desde el inicio de la temporada que entiende la personalidad del brasileño, y que todos deben apoyarlo y protegerlo.

El incidente de Alonso

Esta escena remite necesariamente a otro incidente de Vinicius durante la pasada temporada con Xabi Alonso, aunque fue más intenso.

En el Clásico que se disputó en octubre de 2025, el brasileño abandonó el terreno de juego visiblemente enfadado después de que el entrenador decidiera sustituirlo, y protestó con gestos mientras se dirigía a la banda, antes de encaminarse directamente al vestuario sin saludar a Alonso.

El gesto de Vinicius de este viernes puede que sea solo consecuencia de la tensión y la frustración tras la dolorosa derrota, pero después de todo lo que ocurrió con el brasileño la temporada pasada, cada una de sus acciones queda bajo la lupa, especialmente cuando el propio entrenador es parte de la escena.

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