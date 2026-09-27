A pesar de la advertencia: Zidane desata la ira del Real Madrid

La salida lesionado de Kylian Mbappé en el duelo entre Francia y Turquía no fue solo un duro golpe para la selección de su país, sino que también abrió la puerta a un estado de enfado y decepción dentro del Real Madrid, que ya había advertido previamente sobre el peligro de hacer jugar a su delantero mientras arrastraba dolores en esa misma rodilla.

El diario francés L'Équipe reveló que el cuerpo médico del Real Madrid no quedó contento con lo sucedido, después de que Mbappé sufriera una lesión en la rodilla izquierda durante el duelo ante Turquía, pese a que el club había informado al cuerpo médico de la selección francesa sobre la situación del jugador antes del inicio de la concentración, y le había pedido que lo tratara con cautela.

Mbappé llegó a la concentración de Francia el pasado lunes con leves dolores en la misma zona, algo que el Real Madrid conocía, ya que el club trasladó toda la información médica relativa al estado del jugador al cuerpo médico de la selección francesa.

El deseo de los responsables del club merengue, según lo publicado por L'Équipe, era que Mbappé descansara y que no se le hiciera jugar en el duelo ante Turquía, especialmente al conocer el estado de su rodilla y su necesidad de contar con el jugador en los importantes partidos que se avecinan.

Sin embargo, Zinedine Zidane tomó la decisión de hacer jugar como titular al capitán de la selección francesa, antes de que Mbappé abandonara el terreno de juego en el minuto 59 debido a una nueva lesión en esa misma rodilla.

Y aunque las pruebas iniciales en Turquía descartaron una rotura del ligamento cruzado, hasta ahora no han determinado de forma definitiva la gravedad de la lesión ni el periodo de ausencia del jugador, mientras que fuentes españolas hablaron de la posibilidad de que se aleje de los terrenos de juego durante unas tres semanas.

José Mourinho fue uno de los que más pendiente estuvo del estado de Mbappé tras su salida del campo, ya que el entrenador del Real Madrid se apresuró a llamar a su delantero para interesarse por él, ante la dependencia que tiene el gran club de él durante la próxima etapa.

El momento de la lesión no fue el ideal para el Real Madrid, que se prepara para disputar una serie de partidos importantes durante el mes de octubre, entre ellos el duelo ante la Roma en la Liga de Campeones de Europa, y después ante el Sevilla en LaLiga, antes del esperado Clásico frente al Barcelona el día 25 de octubre.

Esto aumenta la magnitud de la decepción dentro del club, sobre todo porque la lesión llegó en un momento en el que el Real Madrid podría haber evitado arriesgar a su jugador, después de haber trasladado previamente sus temores a la selección francesa.

Tras la lesión, Zidane decidió devolver rápidamente a Mbappé al Real Madrid en lugar de someterlo a pruebas adicionales bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección francesa, en un paso que pareció un intento de evitar más tensión entre ambas partes.

Mbappé ya abandonó la concentración de Francia y quedó bajo la supervisión del cuerpo médico del Real Madrid, que le realizará pruebas de imagen adicionales durante las próximas horas para determinar el alcance de la lesión y el tiempo de baja.