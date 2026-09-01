A pesar de cerrar cinco fichajes, un final triste para el mercado de verano del Paris Saint-Germain

Un informe periodístico señaló este martes que el mercado de fichajes veraniego del Paris Saint-Germain terminó de mala manera, ante la falta de cumplimiento de la petición del director técnico Luis Enrique.

El Paris Saint-Germain cerró la ventana de fichajes veraniega de la temporada 2026-2027, al menos en lo que respecta a nuevas incorporaciones.

Esto llega tras la contratación de Ferran Torres, Mika Godts, Magnes Akliouche, Lucas Deny y Alessandro Longoni.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Sin embargo, informes en Francia indican que el club parisino intentó por última vez fichar a un jugador, pero la operación finalmente no se concretó.

La cadena RMC Sport informó de que el Paris Saint-Germain intentó fichar a otro delantero hasta los últimos instantes del mercado.

La cadena francesa no reveló el nombre del delantero que Luis Enrique quería incorporar, pero confirmó los esfuerzos realizados para cerrar la operación.

El valor de los cinco jugadores que se unieron al Paris Saint-Germain este verano ascendió a 152 millones de euros, pero Enrique deseaba una sexta operación que el club no logró concretar.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"



