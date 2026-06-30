A Mona Keijzer le repugnan los disturbios tras el partido entre Holanda y Marruecos: «Que les disparen»

Varios políticos holandeses mostraron su consternación tras los disturbios desatados en varias ciudades tras la derrota ante Marruecos en los octavos de final del Mundial. Mona Keijzer pide medidas duras contra los alborotadores.

En el barrio de Schilderswijk, en La Haya, cientos de aficionados marroquíes celebraron la victoria del Mundial. La fiesta, con fuegos artificiales y claxons, derivó en disturbios en la madrugada. La policía usó un cañón de agua y realizó varias detenciones por violencia pública.

En Ámsterdam Nieuw-West se concentraron grandes grupos en la plaza '40-'45, y en Utrecht y Amersfoort los celebrantes recorrieron los barrios en coche con banderas, bajo la atenta mirada de la policía.

Geert Wilders ironiza en De Telegraaf sobre un aficionado marroquí que llevaba una camiseta con su nombre: «Que esa sea la razón de su victoria». Luego admite: «Han ganado merecidamente. Yo también les he felicitado. Es muy triste que los Países Bajos hayan perdido».

La diputada independiente Keijzer critica con dureza los disturbios: «Cada vez se va un paso más allá porque los políticos y la justicia neerlandeses no ponen freno. Esto debe cambiar».

A continuación, propone actuar más rápido, acordonar zonas y, en algunos casos, responder con disparos a las piernas. Aunque se atacó a la policía, resultó ser una pistola de balines.

«Suena extremo, pero ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? Ya han lanzado fuegos artificiales contra los agentes. ¿Seguimos así o actuamos de una vez?», concluye Keijzer, indignado.