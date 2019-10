A Lozano le cuesta adaptarse al Napoli, pero niega necesitar el gol

El Chucky únicamente ha anotado un gol desde su llegada al futbol italiano.

Luego de la victoria por 3-2 sobre el Salzburgo en partido de UEFA , Hirving Lozano no negó que ha faltado poder acoplarse por completo con el .

El canterano del fichó con el conjunto italiano a petición de Carlo Ancelotti, pero no ha podido convertirse en el artillero que se hubiera esperado luego de lo mostrado con el Eindhoven de .

“Lo que me pide es lo que trato de hacer: puedo entregar un poquito más, acoplarme al equipo. Es muy diferente (el Napoli) a Holanda, pero vamos a trabajar para que sea mejor. Me he sentido bien fisicamente, hay que mejorar muchas cosas”, mencionó en zona mixta.

Y es que Lozano ha hecho gol en una sola ocasión en la , situación que no se le ha dado en la máxima competición europea. En ese sentido, expresó que por el momento es algo que no le ha hecho falta.

“No (necesito meter gol), lo más importante es ganar. No me ha tocado meter en estos momentos, pero pongo mi granito de arena y ahí están los resultados”, sentenció.