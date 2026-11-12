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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Loai Mohamed
Traducido por

A la espera de la llegada de Pochettino: el Manchester United destituye oficialmente a Carrick

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El Manchester United anunció este jueves la salida de Michael Carrick de su puesto como entrenador del equipo, tras el decepcionante inicio del conjunto mancuniano en la presente temporada, y confirmó su intención de nombrar a un nuevo entrenador permanente lo antes posible, en medio de informaciones sobre un acuerdo con el argentino Mauricio Pochettino.

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El Manchester United aseguró, en un comunicado oficial, que había llegado a la difícil decisión de la necesidad de realizar un cambio a nivel de la dirección técnica, ante la falta de resultados acordes con sus aspiraciones.

Carrick había regresado al Manchester United el pasado enero y logró llevar al equipo al tercer puesto en la clasificación de la Premier League al término de la temporada 2025-2026, después de conseguir 12 victorias en los 17 partidos restantes de la competición, acumulando así el mayor número de puntos entre todos los equipos de la liga durante ese periodo.

Pero los resultados del equipo cayeron con el inicio de la temporada actual, en la que el Manchester United atraviesa un periodo difícil, ya que ocupa el decimoctavo puesto en la Premier League, por debajo de la línea del descenso, además de situarse en el decimoséptimo puesto de 36 equipos en la Liga de Campeones de Europa, sin que se aprecien indicios claros de una mejora en los resultados durante las últimas semanas.

Todas estas cuestiones llevaron a la directiva del club a poner fin a la labor del técnico inglés, pese a su éxito a la hora de mejorar la situación del equipo durante la segunda mitad de la pasada temporada.

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El Manchester United se despide de Carrick con palabras emotivas

El Manchester United quiso elogiar lo aportado por Carrick durante su etapa con el equipo, subrayando su condición de leyenda del club, tanto como exjugador como durante su reciente labor como entrenador.

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El comunicado del club rezaba: "Michael es una leyenda del Manchester United y siempre lo será. Al igual que hizo cuando era jugador, mostró el máximo grado de entrega y profesionalidad durante todo el periodo de su regreso al club".

El comunicado añadió: "Su liderazgo y sus logros durante la pasada temporada seguirán siendo objeto de un aprecio y un orgullo permanentes".

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El Manchester United concluyó su comunicado asegurando que la directiva trabaja para nombrar a un sustituto permanente de Carrick lo antes posible, sin desvelar la identidad del entrenador previsto.

El movimiento hacia el cambio en el cuerpo técnico se produjo tras una reunión celebrada por Omar Berrada, director ejecutivo del Manchester United, y Jason Wilcox, director deportivo, con Jim Ratcliffe, copropietario del club, en la ciudad de Mónaco el miércoles, para analizar el irregular inicio de temporada del equipo.

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Pochettino, cada vez más cerca

Varios informes de prensa habían vinculado al club con la contratación del argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, para suceder a Carrick en Old Trafford.

Según dichos informes, el Manchester United llegó a un acuerdo de principio con Pochettino para asumir el cargo de director técnico, mientras que algunos detalles siguen siendo objeto de negociación entre ambas partes.

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El técnico argentino está ligado por contrato a la Federación Estadounidense de Fútbol hasta mediados de 2030, y su contrato incluye una cláusula de rescisión por valor de unos 7 millones de libras esterlinas, equivalentes a cerca de 9 millones de euros, que el club inglés debe negociar con la Federación Estadounidense.

Asimismo, el Manchester United trabaja para acordar con Pochettino lo relativo a los miembros de su cuerpo técnico, en un momento en el que se espera que las negociaciones con la Federación Estadounidense se aceleren durante las próximas veinticuatro horas.

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Pese al deseo de la directiva del United de que el técnico argentino llegue a Old Trafford lo antes posible, es consciente de su vínculo con su labor actual al frente de la selección estadounidense, que se prepara para disputar dos partidos ante Haití durante el actual parón internacional.

Las previsiones apuntan a que Pochettino podría asumir el mando del Manchester United antes del enfrentamiento ante el Liverpool en Anfield el 22 de noviembre, después de que la mayoría de los jugadores del equipo regresen al club para el próximo jueves.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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