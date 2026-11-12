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El Manchester United anunció este jueves la salida de Michael Carrick de su puesto como entrenador del equipo, tras el decepcionante inicio del conjunto mancuniano en la presente temporada, y confirmó su intención de nombrar a un nuevo entrenador permanente lo antes posible, en medio de informaciones sobre un acuerdo con el argentino Mauricio Pochettino.

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El Manchester United aseguró, en un comunicado oficial, que había llegado a la difícil decisión de la necesidad de realizar un cambio a nivel de la dirección técnica, ante la falta de resultados acordes con sus aspiraciones.

Carrick había regresado al Manchester United el pasado enero y logró llevar al equipo al tercer puesto en la clasificación de la Premier League al término de la temporada 2025-2026, después de conseguir 12 victorias en los 17 partidos restantes de la competición, acumulando así el mayor número de puntos entre todos los equipos de la liga durante ese periodo.

Pero los resultados del equipo cayeron con el inicio de la temporada actual, en la que el Manchester United atraviesa un periodo difícil, ya que ocupa el decimoctavo puesto en la Premier League, por debajo de la línea del descenso, además de situarse en el decimoséptimo puesto de 36 equipos en la Liga de Campeones de Europa, sin que se aprecien indicios claros de una mejora en los resultados durante las últimas semanas.

Todas estas cuestiones llevaron a la directiva del club a poner fin a la labor del técnico inglés, pese a su éxito a la hora de mejorar la situación del equipo durante la segunda mitad de la pasada temporada.

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El Manchester United se despide de Carrick con palabras emotivas

El Manchester United quiso elogiar lo aportado por Carrick durante su etapa con el equipo, subrayando su condición de leyenda del club, tanto como exjugador como durante su reciente labor como entrenador.

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El comunicado del club rezaba: "Michael es una leyenda del Manchester United y siempre lo será. Al igual que hizo cuando era jugador, mostró el máximo grado de entrega y profesionalidad durante todo el periodo de su regreso al club".

El comunicado añadió: "Su liderazgo y sus logros durante la pasada temporada seguirán siendo objeto de un aprecio y un orgullo permanentes".

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El Manchester United concluyó su comunicado asegurando que la directiva trabaja para nombrar a un sustituto permanente de Carrick lo antes posible, sin desvelar la identidad del entrenador previsto.

El movimiento hacia el cambio en el cuerpo técnico se produjo tras una reunión celebrada por Omar Berrada, director ejecutivo del Manchester United, y Jason Wilcox, director deportivo, con Jim Ratcliffe, copropietario del club, en la ciudad de Mónaco el miércoles, para analizar el irregular inicio de temporada del equipo.

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Pochettino, cada vez más cerca

Varios informes de prensa habían vinculado al club con la contratación del argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, para suceder a Carrick en Old Trafford.

Según dichos informes, el Manchester United llegó a un acuerdo de principio con Pochettino para asumir el cargo de director técnico, mientras que algunos detalles siguen siendo objeto de negociación entre ambas partes.

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El técnico argentino está ligado por contrato a la Federación Estadounidense de Fútbol hasta mediados de 2030, y su contrato incluye una cláusula de rescisión por valor de unos 7 millones de libras esterlinas, equivalentes a cerca de 9 millones de euros, que el club inglés debe negociar con la Federación Estadounidense.

Asimismo, el Manchester United trabaja para acordar con Pochettino lo relativo a los miembros de su cuerpo técnico, en un momento en el que se espera que las negociaciones con la Federación Estadounidense se aceleren durante las próximas veinticuatro horas.

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Pese al deseo de la directiva del United de que el técnico argentino llegue a Old Trafford lo antes posible, es consciente de su vínculo con su labor actual al frente de la selección estadounidense, que se prepara para disputar dos partidos ante Haití durante el actual parón internacional.

Las previsiones apuntan a que Pochettino podría asumir el mando del Manchester United antes del enfrentamiento ante el Liverpool en Anfield el 22 de noviembre, después de que la mayoría de los jugadores del equipo regresen al club para el próximo jueves.