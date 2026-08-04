A la espera de la decisión de Flick: la web oficial del Barcelona genera interrogantes sobre el nuevo fichaje

El Barcelona continúa evaluando la situación de uno de sus fichajes jóvenes más destacados antes del inicio de la nueva temporada, en un momento en el que el cuerpo técnico espera definir el futuro del jugador dentro del sistema del equipo, pese a los pasos que dio el club tras contratarlo este verano.

El diario Sport reveló que el extremo belga Jesse Bisiwu ya aparece en la lista del primer equipo en la web oficial del Barcelona, aunque su situación definitiva aún no se ha resuelto, ya que hasta ahora no ha sido inscrito como jugador del primer equipo.

El Barcelona había anunciado oficialmente el fichaje de Bisiwu, procedente del Club Brujas, con un contrato que se extiende hasta 2031, antes de celebrar su acto de presentación con la presencia del presidente del club, Joan Laporta, tras cerrar una operación cuyo valor ascendió a 8,5 millones de euros, además de variables.

El diario explicó que la inclusión del jugador en la lista del primer equipo en la web oficial «va más allá de interpretarse como una simple actualización», ya que refleja la confianza de la dirección deportiva en su potencial más que una decisión administrativa definitiva, pues considera que el jugador, pese a tener solo 18 años y su escasa experiencia a nivel profesional, posee las cualidades que lo capacitan para desarrollarse cerca del primer equipo.

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Añadió que la velocidad de la que dispone Bisiwu, su capacidad para el regate y para ocupar más de una posición en la línea ofensiva, llevaron al director deportivo Deco a acelerar el cierre de la operación, tras el nivel que mostró con el Club Brujas, especialmente en la Liga de Campeones Juvenil.

Señaló que el entrenador Hansi Flick será quien tome la decisión final sobre el futuro del jugador durante las primeras semanas de la temporada; si se convence de que está preparado para competir al máximo nivel, se incorporará al primer equipo de forma permanente, pero si considera que necesita más tiempo para adquirir experiencia, será inscrito con el filial, manteniéndose dentro de los planes del primer equipo cuando sea necesario.

El diario aseguró que la aparición de Bisiwu en la lista del primer equipo en la web oficial no significa que su futuro esté decidido, sino que refleja la magnitud de la apuesta que el Barcelona hace por uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol belga.

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