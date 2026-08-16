Carlos Espí encarna el verdadero significado de la expresión «levantarse por sus propios medios». José Mourinho buscaba un delantero decisivo, hábil para irrumpir en el área y con un olfato goleador innato que lo hace estar siempre en el lugar adecuado en el momento adecuado, y parece que ha encontrado lo que buscaba en el exdelantero del Levante.

Bastaron solo tres participaciones para que Espí demostrara su valía, entre ellas dos goles que no son más que un anticipo de lo que puede ofrecer con el Real Madrid en el próximo periodo.

Parece que esta posición fue diseñada específicamente para Espí. El Real Madrid echó de menos, durante mucho tiempo, a un delantero con sus características; un jugador capaz de decidir los partidos con el juego aéreo, de aprovechar con eficacia las ocasiones a ras de suelo y de moverse con inteligencia dentro del área.

Y desde la marcha de Joselu en 2024, este tipo de delantero desapareció del vestuario del Real Madrid, antes de que Mourinho encontrara en Espí una versión de su exdelantero Emmanuel Adebayor, o lo que podría describirse como un «Manolito» dentro del área, el ariete que necesitaba su estilo de juego.

Espí afronta todas estas expectativas con calma y confianza, y sigue trabajando con una seriedad y una madurez llamativas. Además de la gran confianza que le otorga el técnico portugués, el exdelantero del Valencia muestra una serenidad que, hasta ahora, justifica los 25 millones de euros que pagó el Real Madrid por su fichaje.

Espí se incorporó al equipo para ser el suplente de Kylian Mbappé, pero si continúa a este ritmo, su papel podría pasar de simple suplente a auténtico competidor por los minutos de juego, no solo a costa de Endrick, sino también con su capacidad para marcar un gran número de goles.

Dos goles que revelan su arma más peligrosa

Sus dos goles hasta ahora representan una prueba clara de sus capacidades como delantero nato. Abrió el marcador ante el Ferencváros en Budapest, para anotar su primer gol con la camiseta del Real Madrid tras un pase decisivo de Valverde.

Después volvió a marcar ante el Schalke, luego de rematar un centro de Carreras en el segundo palo y colocar el balón con un cabezazo preciso dentro de la red, según informó el diario "Marca" español.

La estatura de Espí, de 1,94 metros, es una de sus armas más destacadas, especialmente en el juego aéreo. Es una cualidad que el Real Madrid echó de menos en los últimos años, y que le da una capacidad adicional para manejar los centros y los balones a balón parado, convirtiéndose en una amenaza constante dentro del área.

Detrás de este rápido ascenso hay una historia no menos apasionante. Hace tan solo unas semanas, Espí vivió 72 horas de locura, después de pasar de prepararse para marcharse a la Premier League a vestir la camiseta del Real Madrid y convertirse en el último descubrimiento de Mourinho.

Y tras su primer partido, el jugador recordó las instrucciones que le dio el técnico portugués nada más pisar el terreno de juego, diciendo: «Sé tú mismo, quédate en el área, porque el partido era difícil, y da lo mejor de ti».

Y parece que Espí asimiló el mensaje con rapidez. Sus goles, que llegan a menudo del primer toque, revelan un talento innato de un delantero que sabe muy bien cómo moverse dentro del área, algo que alegró a Mourinho con su segunda opción ofensiva, que parece ya lista para la nueva temporada.

Y en su primera aparición, Espí dejó claro que no llegó al Real Madrid para conformarse con un papel secundario, y dijo: «Es un sueño. Estoy aquí para ayudar a mis compañeros, dar lo mejor de mí y aprovechar cada oportunidad que me dé el entrenador».

Y unas semanas después, las palabras del joven delantero parecen haberse convertido en una profecía. Tuvo las oportunidades, no las desperdició, y lo más importante es que empezó a demostrar que el Real Madrid quizás encontró por fin al delantero que echaba de menos dentro del área.