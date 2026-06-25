7 minas... Marruecos revive el aterrador escenario del Mundial de 2022

Marruecos cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con 7 puntos, igualando su histórico resultado de Catar 2022.

Los Leones del Atlas sumaron 7 puntos, igualando su marca de 2022 y demostrando que su actuación en Catar no fue casualidad. y los únicos en lograrlo en dos ediciones seguidas.

Lograron esos siete puntos pese a un grupo complicado, a la presión tras el éxito de Catar y a la mirada del mundo sobre cada pase.

Pese a ello, los Leones del Atlas avanzaron con paso firme gracias a una defensa sólida y un ataque letal que golpeó en el momento clave.

Victorias forjadas con esfuerzo que gritan un mensaje claro: la generación de 2022 no fue casualidad y la de 2026 confirma que Marruecos ya no es un invitado de honor en el Mundial.

Con estos siete puntos, Marruecos se consolida entre los grandes de África y demuestra que la historia iniciada en Doha sigue viva.