7 bajas golpean la lista del Real Madrid ante la Real Sociedad

El José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la segunda lista oficial del equipo esta temporada, de cara al enfrentamiento ante la Real Sociedad, mañana miércoles, en LaLiga.

La lista mostró la continuidad de la ausencia de la dupla formada por Tchouameni y Endrick por sufrir diferentes problemas físicos, mientras que el entrenador completó sus convocatorias con tres jugadores de las categorías inferiores: Mario Rivas, Cestero y Alexis Ceriá.

Según el diario español "Marca", Tchouameni sufre dolores continuos desde su regreso de las vacaciones que tuvo tras el final del Mundial, ya que solo ha tenido pocas oportunidades de aparecer junto al resto de sus compañeros, y quedará de nuevo fuera de los planes en el próximo partido del conjunto blanco.

El delantero Endrick se somete a un programa específico para evitar los problemas físicos a lo largo de la temporada, ya que el club desea evitar que se repita el escenario de la temporada pasada durante su periodo de cesión al Lyon, cuando se vio obligado a parar en varias ocasiones a causa de los problemas musculares.

Los problemas en el hueso de la pierna provocaron la exclusión del defensa Raúl Asencio de la lista, una lesión que reveló el diario Marca ayer, y los dolores del defensa canario podrían obligarle a someterse a una operación quirúrgica durante los próximos días.

Se suman a la lista de ausentes en el enfrentamiento de mañana Militao, Mendy, Rodrygo y Thiago Pitarch, con lo que el total de bajas del equipo asciende a siete jugadores en el segundo de los partidos de la Liga española.

La lista del Real Madrid para el partido ante la Real Sociedad incluye los siguientes nombres:

Portería: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensa: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

Centro del campo: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero y Alexis Ceriá.

Delantera: Vinicius Junior, Mbappé, Espy, Díaz y Yan Diomande.



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