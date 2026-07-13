Ali Al-Bulaihi, defensa del Al-Hilal, aguarda en las próximas 48 horas la decisión del técnico Simone Inzaghi sobre su inclusión en la lista que viajará el miércoles a Austria para la pretemporada.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el defensa, de 36 años, sigue vinculado al club mediante un contrato que se extiende una temporada más, y su participación en la gira dependerá de la evaluación técnica de Inzaghi.

El defensa, de 36 años, se ha sometido a pruebas físicas y musculares tras recuperarse de un problema de salud que le impidió iniciar la pretemporada.

Con la camiseta del Al-Hilal ha jugado 263 partidos, marcado 23 goles y dado 3 asistencias, según Transfermarkt. Además, ayudó al equipo a ganar cinco ligas saudíes, tres Copas del Rey, tres Supercopas de Arabia Saudí y dos Ligas de Campeones de Asia, antes de ser cedido al Al-Shabab en enero.

La expedición del Al-Hilal viajará el miércoles a Austria para concentrarse hasta el 3 de agosto y disputar cuatro amistosos contra el Sturm Graz, el Mamelodi Sundowns, el Mouloudia de Argel y el Al-Ahli de Catar.

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