El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid disputado ayer domingo fue testigo de un raro consenso en torno al neerlandés Frenkie de Jong, después de que el jugador del Barsa lograra ganarse los elogios tanto de sus críticos como de sus defensores, en una noche en la que el técnico azulgrana Hansi Flick sorprendió a todos, incluido Diego Simeone, entrenador del Atleti, al alinearlo en la posición de lateral derecho, en una decisión inesperada que puso al jugador ante una dura prueba durante un enfrentamiento importante en la carrera por el liderato de LaLiga.

Según el diario "Mundo Deportivo", un sector de la afición elogió la disposición de De Jong para ayudar al equipo en una posición nueva para él, sin objeciones ni vacilaciones, mientras que otros consideraron que Flick no puede prescindir de sus cualidades técnicas, independientemente de la zona que ocupe dentro del campo, especialmente porque el jugador ha demostrado su capacidad para aportar en más de una posición durante el último periodo.

Y pese a aparecer en la posición de lateral derecho, De Jong no desempeñaba las funciones de un lateral tradicional, ya que se convertía en centrocampista cuando el Barcelona tenía la posesión del balón, posición que ocupó tras la salida de Marc Bernal. Además, Simeone no trató la decisión de Flick como un punto débil, y no alineó a un extremo tradicional para aprovechar el espacio, sino que mantuvo a Álex Baena en esa posición, un jugador que se apoya más en la habilidad que en la velocidad y el regate.

De Jong entra en una fuerte pugna por un puesto titular en el Barcelona

El centrocampista neerlandés demostró que aún es capaz de competir con fuerza por conseguir un lugar en el once titular, pese a la dificultad de la tarea ante la presencia de nombres destacados como Pedri González, que ofreció un partido sobresaliente en el estadio Wanda Metropolitano, y Rodri, que se convertirá en un elemento imprescindible en cuanto se recupere de su lesión, junto a Marc Bernal, cuyas características técnicas ofrecen soluciones diferentes al equipo, además de Gavi, que aún se aferra a su esperanza de recuperar su sitio.

De Jong asumió con humildad su nueva situación, tras ser consciente de que está obligado a luchar por recuperar su puesto de titular después de meses de ausencia, aprovechando su experiencia y su capacidad para adaptarse a las exigencias del cuerpo técnico, algo que quedó claramente de manifiesto desde su regreso, después de haber jugado en cuatro posiciones diferentes en un periodo muy corto.

De Jong empezó apareciendo en la posición de organizador del juego durante los últimos minutos del Clásico ante el Real Madrid, antes de jugar como central titular ante el Alavés, para luego pasar a lateral derecho en la segunda parte ante el Atlético de Madrid, mientras que regresó al centro del campo durante los últimos minutos de los enfrentamientos ante el Aston Villa y el Atlético, viviendo así una de las semanas más extrañas de su trayectoria profesional.

Los números de De Jong ante el Atlético de Madrid revelan su verdadero valor

Las estadísticas de De Jong durante solo 45 minutos ante el Atlético de Madrid revelaron la magnitud de su influencia en el rendimiento del Barcelona, después de encabezar la lista de jugadores del equipo en número de pases completados en el último tercio ofensivo con 22 pases, además de ocupar el cuarto puesto en el total de pases acertados, tras completar 65 pases de 67 con un porcentaje de acierto del 97 %.

Y en número de pases solo superaron a De Jong Pedri, que registró 66 pases, junto a los centrales Pau Cubarsí y Gerard Martín, que suelen aparecer a la cabeza de esta estadística, después de que el primero completara 106 pases y el segundo 69 pases. Asimismo, el jugador neerlandés fue séptimo entre los futbolistas del Barcelona en número de toques, con 74 toques, y recuperó el balón en tres ocasiones.

Pero más allá de los números y las estadísticas, la influencia más destacada de De Jong se mostró en su capacidad para imponer el dominio del Barcelona sobre el desarrollo del juego durante la segunda parte, después de contribuir a reducir el peligro del Atlético de Madrid gracias a su habitual serenidad en el trato del balón y a su clara compenetración con Pedri, junto a su compromiso con las tareas defensivas y la concentración en los duelos, aspectos que no siempre estuvieron suficientemente presentes en algunas de sus etapas anteriores.

Flick necesita la nueva versión de De Jong

Nadie esperaba ver a De Jong en la posición de lateral derecho, y quizás esto no se repita con la cercana vuelta de los defensas lesionados, pero la experiencia contribuyó a lograr cierta estabilidad para el equipo y mostró la disposición del jugador a sacrificarse por el grupo, incluso cuando ello va en detrimento de su posición preferida.

Y, en definitiva, no se trata de exagerar al valorar sus niveles anteriores ni de celebrar en exceso lo que ofreció en un solo partido, pues conseguir un puesto de titular en el Barcelona seguirá siendo un reto difícil ante la fuerte competencia dentro del centro del campo, pero lo que merece atención es la nueva versión de De Jong, que muestra un mayor compromiso y disposición para adaptarse a las necesidades del equipo, además de conservar su calidad técnica, aspectos que el Barcelona necesita con urgencia si quiere competir por todos los títulos esta temporada.