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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP
Hussein Hamdy
Traducido por

4 bajas: Mourinho anuncia la lista oficial para el duelo ante el Valencia

J. Mourinho
Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
Primera División
Portugal
España

con el objetivo de acercarse al liderato

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la convocatoria de su equipo para enfrentarse al Valencia mañana sábado, en la jornada 12 de LaLiga.

La lista de Mourinho estuvo marcada por las ausencias de Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Vinícius Júnior.

El Real Madrid ocupa la tercera posición en la clasificación de LaLiga con 27 puntos, mientras que el Valencia se sitúa en el decimonoveno lugar con 9 puntos.

La convocatoria completa del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Próximos partidos
VAL

VAL

Primera División

07 nov 2026

RMA

RMA

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Mestre.

Defensas: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Denzel Dumfries.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva y Thiago.

Delanteros: Endrick, Kylian Mbappé, Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.

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