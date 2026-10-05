390 minutos de resistencia: el muro de Arabia Saudita choca con el brillo de los Emiratos

Hay números que no solo reflejan lo que ha ocurrido en el campo, sino que revelan una verdadera prueba que aguarda a uno de los contendientes cuando se enfrenta a algo que no había afrontado antes. Y en la final de la Copa del Golfo 27, la selección saudí se encuentra ante una prueba de este tipo, después de haber logrado construir un muro defensivo que resistió durante mucho tiempo, antes de chocar con la fuerza ofensiva más poderosa del torneo.

La selección saudí disputa un duelo esperado ante los Emiratos Árabes Unidos, mañana martes por la noche, en la final de la Copa del Golfo 27, después de abrirse paso hasta el último partido sin que su portería recibiera ningún gol a lo largo de su recorrido en el torneo, convirtiéndose la defensa saudí en una de las armas más destacadas de Arabia Saudita en su búsqueda del título.

La selección saudí disputó 390 minutos en el torneo sin encajar ningún gol, después de iniciar su recorrido con una victoria sobre Kuwait por un gol a cero, para luego mantener su superioridad defensiva ante Omán con un triunfo por tres goles a cero, antes de superar a Irak por dos goles a cero, y después empatar sin goles con Qatar, antes de sellar su clasificación en los penaltis con un resultado de 3-2.

Un muro saudí ante un huracán emiratí

Y esta solidez defensiva no ha surgido de la nada, pues la selección saudí se mostró muy organizada en las transiciones y en la fase defensiva, contando con un portero veterano de la talla de Mohammed Al-Owais, que representa un elemento importante en el sistema de Arabia Saudita y otorga a la línea defensiva una mayor estabilidad en los momentos más difíciles de los partidos.

Próximos partidos KSA Gulf Cup 14:00 UAE

Pero la prueba esta vez parece diferente, porque el muro saudí se encontrará ante una selección que no ha dejado de marcar prácticamente a lo largo de todo su recorrido, ya que la selección emiratí llega a la final como la poseedora del ataque más poderoso de la Copa del Golfo 27, tras ofrecer niveles ofensivos notables desde el inicio del torneo.

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La selección emiratí comenzó su recorrido con una amplia victoria sobre Yemen por cuatro goles a cero, para luego mantener su fulgor ofensivo ante Baréin y ganar por tres goles a cero, antes de empatar con Qatar a un gol por equipo, y después conseguir una victoria por un gol a cero en su siguiente partido, confirmando que posee una fuerza ofensiva capaz de marcar la diferencia.

Así, la final de la Copa del Golfo 27 presenta un enfrentamiento especial entre dos armas opuestas: una selección saudí que no permitió a ningún rival llegar a su portería durante 390 minutos, y una selección emiratí que demostró ser la más peligrosa de cara a la portería, convirtiendo el duelo en un choque entre un muro sólido y un ataque fulgurante, y quien logre imponer su ley podría salir de Yeda con el título del Golfo.