¿220 millones de euros? Mbappé respalda el fichaje soñado del Real Madrid

La prensa española reaviva los rumores de un fichaje que podría sacudir Europa, mientras los aficionados del Real Madrid siguen de cerca los movimientos del club en el mercado.

Según el diario español «Marca», la estrella francesa Michael Oulissi es el gran sueño del Real Madrid: la directiva cree que puede resolver la crisis del carril derecho y que su compenetración con Kylian Mbappé sería clave.

El club prepararía una oferta de más de 200 millones de euros, que podría llegar a 220 millones, para convencer al Bayern de Múnich.

Mbappé respalda su fichaje: ya mostraron entendimiento con Francia, como en el pase que Oulissi le dio ante Senegal en el Mundial 2026.

Mbappé elogió su visión de juego y su capacidad para resolver en espacios reducidos, asegurando que jugar a su lado es «muy fácil».

En el club valoran su juventud, su talento como extremo derecho y su capacidad para decidir encuentros clave.

Sin embargo, el fichaje se antoja complicado: el Bayern no quiere desprenderse de su estrella, así que el Madrid podría tener que vender a algún centrocampista para financiarlo.

Los candidatos a salir serían Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, criticados tras sus desavenencias en Valdebebas y con un alto valor de mercado que facilitaría la financiación.

Aunque aún no hay negociaciones oficiales, el nombre de Oulissi acapara la atención en Madrid, pues muchos ven en él la pieza que falta en el puzzle madridista.

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