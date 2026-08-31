El club saudí Al-Ittihad continúa con sus movimientos en el mercado de fichajes de verano para reforzar sus opciones en el centro del campo antes del cierre del periodo de inscripciones, en un intento por dotar a su plantilla de elementos capaces de aportar nuevas soluciones al equipo durante la próxima etapa.

En este contexto, el Al-Ittihad llamó a la puerta del Benfica portugués para preguntar por la posibilidad de fichar al centrocampista Leandro Barreiro, según informó este lunes el diario portugués "Record".

Record señaló: "El Al-Ittihad presentó una oferta para incorporar a Leandro Barreiro, pero la oferta fue rechazada".

Y añadió: "El club saudí estaba dispuesto a pagar 15 millones de euros por el internacional luxemburgués, que fue titular al inicio de esta temporada. Queda por ver si (el Al-Ittihad) volverá a intentarlo".

El diario indicó que el director técnico del Al-Ittihad, Jens Wissing, fue en su día ayudante del anterior entrenador del Benfica, Roger Schmidt, que estuvo detrás del fichaje de Barreiro por el club portugués.

Y concluyó: "El director técnico del Al-Ittihad, Jens Wissing, desea fichar al centrocampista del Benfica, pero la junta directiva del club (portugués), encabezada por Rui Costa, no facilitará su salida".

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