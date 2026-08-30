13: un arma habitual salva a la Juventus ante el Parma

El Juventus demostró la fuerza de su banquillo, algo que confirmaron el dúo formado por Nicolás González y Teun Koopmeiners, a quienes hizo entrar el director técnico Luciano Spalletti en la segunda parte del encuentro ante el Parma, la noche del sábado, en la segunda jornada de la Serie A italiana.

El conjunto blanquinegro no logró mover las redes durante toda la primera parte, lo que llevó a Spalletti a recurrir al banquillo, donde Nicolás González marcó el primer gol en el minuto 62 y, después, el otro suplente, Teun Koopmeiners, añadió el segundo tanto en el minuto 88, pocos minutos después de saltar al campo.

La cadena Opta señaló que la influencia de los suplentes en el Juventus no es algo extraño, ya que es el equipo que más provecho saca de sus reservas, quienes han marcado 13 goles desde el inicio de la pasada temporada.









Ningún equipo en la Serie A italiana ha marcado más goles que esa cifra, apuntando que el conjunto bianconero iguala al Inter con el mismo registro.









El Juventus había comenzado la temporada con una victoria sobre el Frosinone por un gol a cero, mientras que el Parma sigue sin puntos después de perder también en la primera jornada ante el Cagliari por 1-0.