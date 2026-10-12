100 millones: el Chelsea se prepara para un fichaje excepcional

El Chelsea se prepara para moverse con fuerza durante el mercado invernal con el objetivo de cerrar un fichaje clave que refuerce su centro del campo.

Según lo publicado por el portal TEAMtalk, la confianza de los dirigentes del Chelsea en poder completar la contratación de la estrella del Bournemouth, Alex Scott, en enero va en aumento, en medio de la creencia de que el jugador de 23 años podría encontrar difícil rechazar la oportunidad de recalar en el club londinense, que está dispuesto a satisfacer las elevadas exigencias económicas del Bournemouth.

Scott llamó la atención recientemente después de disputar sus dos primeros partidos internacionales con la selección de Inglaterra, pero sufrió una lesión en el muslo durante su última participación internacional, y se espera que lo mantenga alejado de los terrenos de juego por un periodo de hasta cinco semanas.

El Bournemouth se había negado a desprenderse del centrocampista durante el pasado mercado de verano, pero su situación se ha vuelto más complicada, según el informe, al quedar dos años para el final de su contrato, previsto para expirar en el verano de 2028, y al no haber aceptado hasta ahora renovarlo.

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El Chelsea considera que Scott sería una incorporación adecuada para el proyecto del equipo, dada la presencia de un grupo de jóvenes talentos, además de la posibilidad de trabajar bajo la dirección del entrenador Xabi Alonso y de jugar al lado de nombres como Cole Palmer y Morgan Rogers.

El club londinense estima que estos factores podrían darle ventaja en la carrera por el fichaje del jugador. Sin embargo, el Bournemouth aún espera convencer a Scott de firmar un nuevo contrato, que podría incluir una cláusula de rescisión similar a la que el club incluyó en el contrato de Antoine Semenyo antes de su traspaso al Manchester City por 62,5 millones de libras esterlinas.

Según TEAMtalk, el Bournemouth no dejará marchar a Scott con facilidad y aspira a obtener una cifra cercana a los 100 millones de libras esterlinas, el equivalente a unos 118 millones de euros, un importe que supondría un récord en la historia de las ventas del club.

El Bournemouth basa su valoración económica en la edad de los jugadores con un gran potencial y en su experiencia en la Premier League, citando los importes de los traspasos de Elliot Anderson, Moisés Caicedo y Declan Rice.

Con todo, la operación sigue dependiendo de la capacidad del Chelsea para satisfacer las exigencias económicas y de la disposición del Bournemouth a desprenderse de su jugador a mitad de temporada, además de la postura del propio Scott sobre salir en enero en lugar de esperar hasta el próximo verano.