Compartir Sigue a GOAL en Google

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se prepara para poner en marcha un gran proyecto económico que podría cambiar la estructura comercial del club mediante la creación de una nueva sociedad valorada en unos 10.000 millones de euros, en la que la entidad conservaría la mayor participación. Se trata de un paso que requiere la aprobación de los socios antes de entrar en vigor.

Anuncios

Pérez aseguró, durante su intervención ante los socios del club el pasado sábado, que el futuro del Real Madrid seguirá únicamente en manos de sus socios: «El destino del Real Madrid lo decidirán solo los socios. Siempre ha sido así y seguirá siendo así». Unas palabras con las que dejó clara su apuesta por mantener el modelo de propiedad del club, pese a los cambios que planea.

El proyecto llega en un momento en el que Pérez teme la existencia de amenazas externas contra el Real Madrid , los mismos motivos que le llevaron a convocar elecciones anticipadas el pasado verano, apenas un año y medio después de haber sido reelegido presidente del club.

Según el diario «Mundo Deportivo», el plan consiste en crear una nueva sociedad mercantil denominada «Real Madrid Madridistas SL», que gestionará las actividades y los negocios principales del club. El Real Madrid conservaría entre el 80 % y el 90 % de sus acciones, mientras que un inversor externo recibiría una participación de entre el 5 % y el 10 %, aunque, según el planteamiento actual, la cifra quedaría fijada en el 5 %.

De acuerdo con la valoración inicial de la sociedad, el inversor aportaría unos 500 millones de euros a cambio del 5 %, o 1.000 millones si se hace con el 10 %. Así, el club podría captar una inversión enorme sin convertirse en sociedad anónima deportiva ni renunciar al control de la nueva entidad.

Anuncios Anuncios

El plan ya cuenta con el respaldo de la Junta Directiva del Real Madrid y la sociedad ha sido registrada oficialmente. José Ángel Sánchez, director general del club y miembro de la Junta Directiva, figura como su administrador único, y a ella se traspasarán los negocios principales del club cuando se ejecute el proyecto.

Próximos partidos RMA Primera División 15:00 ALA Ver

Sin embargo, Pérez necesita la aprobación de la Asamblea General antes de someter el proyecto a referéndum entre los socios del Real Madrid, ya que debe contar con el apoyo de la mayoría para seguir adelante con un paso que podría suponer un giro importante en el futuro económico del club.

La reunión del pasado sábado no fue el momento oportuno para abordar este asunto, ya que el nombramiento de la leyenda del tenis español Rafa Nadal como miembro de la Junta Directiva acaparó toda la atención. Nadal se une así a Anas Laghrari y José Ángel Sánchez como algunas de las figuras que gozan de la mayor confianza de Pérez.