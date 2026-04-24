«Ya ni yo mismo lo entiendo»: el presidente de la UEFA critica duramente el VAR

Ceferin subrayó que el árbitro sigue siendo el máximo responsable en el campo. «El VAR solo debe intervenir en errores claros y evidentes», afirmó el dirigente de 58 años. Además, las revisiones deben ser breves: «No como ocurre en algunos casos en La Liga o en la Premier League, donde los partidos se interrumpen entre diez y quince minutos».

Considera que la mejor forma de evitar errores es aplicar de manera coherente las reglas de la International Football Association Board (IFAB).