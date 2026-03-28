¡Vuelta a Múnich! El FC Bayern no acaba de deshacerse de un fracaso

Parece que no hay química entre el Zaragoza y los italianos, quienes, por ello, están dispuestos a pagar una multa de 500 000 euros al FC Bayern de Múnich con tal de no tener que fichar al jugador, al que habían cedido hace apenas seis semanas, tras haberse rescindido su anterior cesión al Celta de Vigo.

En el equipo de la Primera División española, Zaragoza sumó al menos seis puntos en 26 partidos. El Bayern ya había cedido al jugador de 24 años al CA Osasuna de España la temporada anterior, después de que el extremo izquierdo de 1,64 metros de estatura solo hubiera disputado un total de 171 minutos en Múnich.

Zaragoza fichó por el FC Bayern en enero de 2024, primero en calidad de cedido y luego por un traspaso total de 17 millones de euros procedente del FC Granada. Sin embargo, debido a la barrera del idioma y a una supuesta relación irregular con el entonces entrenador Thomas Tuchel, no logró imponerse. Su contrato en Múnich tiene vigencia hasta 2029.