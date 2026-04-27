Virgil van Dijk expresa su ferviente deseo sobre el héroe del Liverpool, Mohamed Salah

El capitán del Liverpool no cree que Salah haya jugado su último partido con el club. El delantero sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la victoria 3-1sobre elCrystal Palace, lo que hace temer que su etapa en la Premier League haya terminado antes de marcharse este verano.

Pese a verle abandonar el campo cojeando, Van Dijk confía en que su pronta recuperación le permita jugar los últimos partidos en casa. «Espero que sí», afirmó el defensa al ser preguntado. «Le harán pruebas médicas para saber el alcance de la lesión. Sé que está haciendo todo lo posible por volver cuanto antes».