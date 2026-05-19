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GFX Vinicius Junior Virginiainstagram/virginia/Getty
Yosua Arya

Traducido por

Vinicius Junior confirma su ruptura con Virginia Fonseca en un emotivo comunicado

Vinicius Junior
Real Madrid
Primera División

Vinicius Junior ha confirmado su ruptura con la influencer Virginia Fonseca tras un año juntos. El extremo del Real Madrid ha compartido un emotivo mensaje en redes dándole las gracias por el tiempo compartido. Fonseca ya había revelado la ruptura unos días antes.

  • Vinicius habla sobre el fin de su relación

    Vinicius se sincera por primera vez tras su ruptura con Fonseca. El delantero brasileño confirmó el fin de su relación de un año tras días de especulaciones y el anuncio previo de Fonseca. El jugador de 25 años compartió en Instagram una foto de la pareja cogida de la mano y un mensaje en el que reconoció el fin de su relación y agradeció el tiempo juntos.

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  • Vinicius JuniorGetty Images

    Vinicius publica un emotivo homenaje en las redes sociales

    Vinicius usó Instagram para agradecer a Fonseca por el tiempo juntos y recordar lo aprendido. Escribió: «¡Gracias por todo! Cada momento a tu lado ha sido inolvidable. Te deseo lo mejor y mucho éxito. Espero que seas muy feliz. Siempre te estaré agradecido por el tiempo que me dedicaste. ¡Cuídate mucho!».

  • Fonseca ya había anunciado la separación

    Fonseca ya se había referido a la ruptura el 15 de mayo. En un mensaje a sus seguidores, la influencer habló de vivir con autenticidad y mantener su identidad pese a la exposición mediática de su relación.

    Escribió: «Siempre me permitiré vivir de verdad, sin miedo ni cálculos, sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me entregué por completo, como hago con todo lo que me propongo. Soy intensa, centrada en nuestros sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy mujer y quise vivirlo sin barreras, manteniendo el respeto que siempre he tenido en cualquier relación».


  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Focus vuelve a sus obligaciones futbolísticas

    Resuelta la situación pública, Vinicius debe centrarse de nuevo en el campo. El Real Madrid aún tiene un partido de La Liga, y se espera que sea titular contra el Athletic de Bilbao el 23 de mayo. Después, se unirá a la selección brasileña para el Mundial 2026, donde la Seleção está en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

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