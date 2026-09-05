El Al-Ittihad no se limitó a presionar al portador del balón, sino que cerró la mayoría de las líneas de pase ante los jugadores del Al-Nassr, y sus futbolistas lograron ganar un gran número de duelos individuales y recuperar el balón en zonas adelantadas.

El equipo se movió como un solo bloque, pues en cuanto perdía el balón comenzaba la presión de inmediato, y con la presencia de Bergwijn y Al-Ghamdi en posiciones adelantadas para luego penetrar en profundidad, el Al-Nassr empezó a encontrar grandes dificultades para hacer circular el balón de una línea a otra, por lo que no resultó extraño que "El Mundialista" fracasara en sacar el balón de forma limpia durante los primeros 22 minutos aproximadamente.

La presión del Al-Ittihad dio frutos de forma temprana con el gol de George Ilenikhena en el minuto cuatro, pero lo más importante es que el gol no fue un episodio ajeno al desarrollo del partido, sino que llegó como consecuencia directa de la superioridad que impuso el Al-Ittihad desde el inicio.

Ilenikhena encontró el espacio que necesitaba a espaldas de la defensa del Al-Nassr, y aprovechó el adelantamiento de la línea defensiva y el avance de todo el equipo hacia adelante, para otorgar a "El Decano" una ventaja temprana que obligó a su rival a cambiar sus planteamientos rápidamente.

Y hablando de Ilenikhena, el delantero nigeriano fue el arma ideal para el plan de Vieceli, porque domina los desmarques a espaldas de los defensores y el aprovechamiento de los espacios abiertos, que es precisamente el punto por el que el Al-Ittihad trató de golpear al Al-Nassr.

Y en el minuto 22 el jugador volvió para marcar un golazo con el que confirmó su superioridad, convirtiéndose en el doblete número diez de su carrera en general, revelando al mismo tiempo hasta qué punto logró Vieceli emplear las cualidades de su delantero de la forma correcta ante una defensa adelantada.

El ataque del Al-Ittihad no se basó únicamente en los balones directos, sino que el dominio del centro del campo contribuyó a que el proceso de llegar a la portería del Al-Nassr fuera más sencillo. Lobi y Mukhtar lograron imponer su presencia dentro de la zona de maniobra, mientras que Bergwijn y Al-Ghamdi se movieron hacia el interior para generar superioridad numérica, lo que provocó la separación de las líneas del Al-Nassr entre sí y la reducción de los espacios disponibles para sus jugadores a la hora de construir un ataque organizado.