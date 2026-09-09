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hakim-ziyech(C)Getty Images

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Vídeo: Ziyech llega a Brasil con un caluroso recibimiento y cánticos en árabe para la estrella de Marruecos

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Una nueva etapa para el león del Atlas

La estrella marroquí Hakim Ziyech llegó a Río de Janeiro la noche del miércoles, a las puertas de completar su fichaje oficial por el Botafogo brasileño, en una operación como agente libre tras la rescisión de su contrato con el Wydad marroquí.

El avión de Ziyech aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Galeão, donde le esperaba el director deportivo del Botafogo, Leo Coelho.

Ziyech salió portando la bufanda del club y sosteniendo la bandera del Botafogo, y se hizo fotos de recuerdo en el hall principal del aeropuerto, antes de salir a encontrarse con los aficionados de su nuevo equipo.



  • Recibimiento multitudinario en árabe: las primeras palabras de Ziyech

    Y en una imagen conmovedora, cerca de 100 aficionados del Botafogo se congregaron fuera de las vallas del aeropuerto, coreando "salamaliko" en portugués con la intención de decir "la paz sea con vosotros".

    Los aficionados también entonaron una canción con el nombre del jugador, donde dijeron "Ziyech apareció" en una cálida bienvenida dedicada al internacional marroquí, según el sitio Globo y ESPN Brasil.



    Ziyech dijo en sus primeras declaraciones al canal oficial del Botafogo: "Todo salió bien. El viaje fue un poco largo, pero fue cómodo. Estoy muy emocionado. Es mi primera visita a Brasil, pero siempre estuvo entre mis deseos. Y ahora se ha hecho realidad".

    Y añadió: "Brasil es el número 1 en el mundo del fútbol. Es un estilo de vida aquí, algo que toca mi corazón y que anhelo experimentar".



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  • El reconocimiento médico

    Se espera que Ziyech pase el reconocimiento médico en las instalaciones del centro de entrenamiento Lonier del Botafogo este miércoles, antes de la firma oficial del contrato que se extiende hasta diciembre de 2028.

    Ziyech tiene 33 años y ha protagonizado una trayectoria destacada en el Viejo Continente con los clubes Ajax (2016-2020), Chelsea (2020-2023) y Galatasaray (2023-2025), antes de regresar al Wydad marroquí y luego dar el salto a Brasil.

    Ziyech ha disputado dos ediciones de la Copa del Mundo (2018 y 2022) y fue una de las grandes figuras del histórico recorrido de Marruecos en el Mundial de Qatar, cuando el equipo alcanzó las semifinales.

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