Vídeo: Supera a Ronaldo y Al-Soma... Iván Toney hace historia con su gol 50

Ivan Toney abrió el marcador para el Al-Ahli en el minuto 36 del partido contra el Al-Fayha, disputado este miércoles en el estadio de la ciudad deportiva de Al-Majma'a, en la 29.ª jornada de la Liga Roshen.

El inglés aprovechó un centro raso del francés Enzo Milot y envió el balón a la red con maestría.