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VÍDEO: ¿Olvidó las reglas? Un árbitro turco señala fuera de juego en un saque de banda
Una decisión extraña desata la confusión
El cómico incidente se produjo el jueves por la noche durante un partido de la segunda división turca en el Matli Stadium. El árbitro Demirbas hizo sonar su silbato por un fuera de juego directamente a partir de un saque de banda de Istanbulspor, lo que provocó airadas protestas de ambos equipos, dado que las reglas de la IFAB establecen claramente que no puede producirse tal infracción. Después de que jugadores de ambos equipos se acercaran al colegiado para aclararle la regla básica, Demirbas se dio cuenta de su error y reanudó el juego con un balón a tierra.
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Un exárbitro carga contra un error escandaloso
El incidente desató rápidamente una feroz reacción en internet, con el exárbitro turco Deniz Ates Bitnel compartiendo las imágenes en su cuenta personal de Instagram junto a una dura crítica: "Decimos: '¿Qué más podría pasar?'; ¡nuestros árbitros no dejan de ir de mal en peor...!"
La polémica arbitral hizo poco por descarrilar al Bursaspor sobre el césped, ya que un doblete del exdelantero del Manchester City Kelechi Iheanacho los impulsó hacia una contundente victoria por 4-0. Esa autoritaria actuación ante 40.105 aficionados también amplió la notable racha invicta del club en casa a 11 meses y seis días.
- Seskim Photo
El impulso por el ascenso cobra fuerza
Conseguir cuatro victorias en sus cinco primeros partidos sitúa a Bursaspor firmemente a la estela del líder de la división, Batman Petrolspor, en la carrera por el ascenso automático. El resultado supone otro enorme impulso de confianza para el equipo de Mustafa Er, que atraviesa un gran momento, mientras busca mantener su implacable ritmo de inicio de temporada. Mientras tanto, Istanbulspor debe encontrar soluciones rápidas para frenar su caída después de quedarse atascado en la lucha por el descenso con apenas dos puntos.
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