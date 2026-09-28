La selección italiana afrontó el partido con grandes cambios en el once tras la derrota como local por 2-0 el pasado viernes ante Bélgica, ya que el seleccionador Roberto Mancini dio entrada a 8 jugadores que no habían participado en la primera jornada.

Italia abrió el marcador en el minuto nueve, cuando se ejecutó un córner raso desde el lado izquierdo hacia el primer palo, pero el turco Zeki Çelik falló al despejar el balón, que llegó a Alessandro Bastoni frente a la portería y remató desde 10 metros mientras caía, para alojarse en la red pese al intento de despeje del portero Altay Bayındır.









En el minuto 22, tras una serie de pases rápidos en el centro del campo, el balón llegó a Michael Kayode dentro del área, que lanzó un disparo directo hacia el palo lejano, pero Bayındır lo detuvo con dificultad, antes de que Davide Frattesi rematara el rechace en el segundo palo y lo mandara a la red desde corta distancia.









Italia mantuvo sus rápidos movimientos dentro del área, ya que Pio Esposito recibió el balón y atrajo a más de un defensor antes de cederlo a Michael Kayode en el lado derecho. El jugador italiano lo aprovechó y disparó un balón raso desde dentro del área que se coló en el ángulo cercano de la portería de Turquía.









Turquía respondió al inicio de la segunda parte, ya que Barış Alper Yılmaz marcó el gol que recortó distancias en el minuto 47.









Pero Italia recuperó rápidamente la diferencia de tres goles cuando Pio Esposito anotó el cuarto tanto en el minuto 50, para retomar el control del partido.







