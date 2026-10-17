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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Vídeo: el Liverpool castiga al Brentford en 8 minutos

Match report
Brentford vs Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier League
Inglaterra

El Liverpool aprovecha la inferioridad numérica del equipo local

Liverpool remontó para firmar una valiosa victoria por 2-1 en el campo del Brentford, este sábado, en la séptima jornada de la Premier League, en un partido emocionante en el que los locales vieron dos tarjetas rojas, lo que facilitó la tarea del equipo del entrenador Andoni Iraola.

Brentford abrió el marcador en el minuto 44 por medio de Kenny Lewis-Potter, y en la segunda mitad Liverpool respondió con los goles de Víctor Muñoz en el minuto 62 y Alexander Isak en el minuto 70.

La victoria sirvió para reforzar la quinta posición de Liverpool en la tabla de clasificación (12 puntos), mientras que Brentford sufrió su primera derrota de la temporada y se quedó con 10 puntos en el sexto lugar.



  • Everton se adelanta y la expulsión cambia el rumbo del partido

    El Brentford se adelantó en el minuto 44 por medio de Keane Lewis-Potter, que marcó de cabeza tras un centro para dar ventaja a su equipo antes del descanso.

    Sin embargo, la alegría no fue completa, ya que Yehor Yarmoliuk fue expulsado en el minuto 45+3 después de que el árbitro revisara las imágenes con el videoarbitraje, por lo que el jugador del Brentford se marchó con tarjeta roja.

    A pesar de la inferioridad numérica, el Brentford mantuvo su orden defensivo al inicio de la segunda mitad, pero el Liverpool logró empatar en el minuto 62 por medio de Víctor Muñoz, que firmó el gol del empate para devolver a su equipo al partido.

  • Liverpool aumenta la presión: zarpazo de Isak y una nueva expulsión

    Después de eso, el Liverpool aumentó la presión sobre la defensa del Brentford, y Alexander Isak marcó el gol de la ventaja en el minuto 70, tras recibir un centro de Bradley Barcola dentro del área, antes de definir con su pierna izquierda, firmando así su quinto tanto de la temporada.



    El Brentford siguió intentándolo pese a la inferioridad numérica, y sus jugadores reclamaron un penalti en el minuto 82 después de la caída de Thiago dentro del área bajo la presión de Jaquet, pero el videoarbitraje respaldó la decisión del árbitro de no señalarlo.

    El árbitro anunció seis minutos de tiempo añadido al final del tiempo reglamentario, lo que concedió al Brentford una última oportunidad para volver al partido, y su entrenador Andrews envió a todos sus jugadores al ataque en el minuto 90. Sin embargo, sus intentos chocaron contra la ordenada defensa del Liverpool.

    En el minuto 90+2, Vitaly Janelt recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, por lo que el Brentford terminó jugando con nueve futbolistas, antes de que el Liverpool sellara los tres puntos.

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