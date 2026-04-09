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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Vídeo: Benzema reaviva las heridas de Ronaldo con nuevas declaraciones

C. Ronaldo
K. Benzema
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El delantero francés elige al mejor jugador

Karim Benzema, delantero del Al-Hilal, ha reavivado las críticas hacia Cristiano Ronaldo al opinar sobre el mejor delantero de la historia.

El propio Cristiano se considera el mejor jugador de la historia, tanto a nivel individual como colectivo, tal y como ha reconocido oficialmente en varias entrevistas.

Sus palabras ya habían recibido críticas, pues muchos expertos prefieren a su eterno rival, Lionel Messi.

Lee también: Tras la crisis del Al-Ahli, se acusan a Cristiano Ronaldo de manipulación y trampa.

Lea también... «El Al-Hilal no perdona los pecados»: una ofensiva mediática golpea a Yassine Bounou antes de las fases decisivas.

Sin embargo, otros lo ven como el más decisivo por ser el máximo goleador de la historia, capaz de anotar hasta con medias oportunidades.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-MATCH55-BRA-GHA-GOALAFP

    El mejor de la historia

    Tras el partido de ayer entre Al-Khulud y Al-Hilal, el canal brasileño «Canal Goat» entrevistó a Benzema y le mostró una foto suya con la camiseta de Ronaldo Nazário.

    El reportero le preguntó qué opinaba y Benzema respondió: «Ronaldo fue mi gran inspiración en el fútbol, siempre fue el mejor; para mí no hay otro delantero como él».

    Y añadió: «Yo también soy delantero y, como te he dicho, no hay nadie como él. La gente sabe que es mi jugador favorito y, para mí, sigue siendo el mejor».


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  • La herida de Ronaldo

    La declaración de Benzema, aunque aparentemente inocua, ha reabierto la rivalidad con Ronaldo, tensada desde la temporada pasada.

    Ronaldo ya se había proclamado el mejor de la historia, pero Benzema respondió tras ganar 4-1 al Al-Hilal con el Al-Ittihad.

    Benzema respondió: «Cada uno puede opinar lo que quiera; si él se ve como el mejor de la historia, es su derecho».

    Y añadió: «Pero, en mi opinión, hay muchos grandes jugadores; por ejemplo, yo prefiero a Ronaldo Nazário. Pero, al mismo tiempo, Cristiano sigue siendo Cristiano».

    Y cerró: «No me gusta comparar a los jugadores; cada uno tiene su historia, y Cristiano tiene la suya».

    Días después, Benzema publicó en Instagram una foto con la camiseta del Fenómeno, lo que muchos interpretaron como una nueva provocación.


  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Un hat-trick fantástico

    Benzema guió al Al-Hilal a una victoria 6-0 sobre Al-Khaloud en la jornada 29.

    Benzema firmó un magnífico hat-trick, el segundo con el Al-Hilal, y ya suma 8 goles en 7 partidos con el “líder de Asia”.

    Es su hat-trick 20 en la carrera y el séptimo en Arabia Saudí: cinco con el Al-Ittihad y dos con el Al-Hilal.