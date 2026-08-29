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Juan Jesus NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Venezia, llega el agente libre Juan Jesus

Venezia

Llega un defensa para Stroppa

El Venezia actúa de inmediato tras la lesión de Franjic, con la llegada del agente libre Juan Jesus, que viene de importantes experiencias en la Serie A con Roma, Inter y Napoli.

  • El defensa brasileño tenía otras ofertas del extranjero, pero ya ha aceptado la propuesta del Venezia, como confirma Triveneto Goal y confirma Alfredo Pedullà.

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