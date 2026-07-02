Venecia: oficial, Svoboda firma con Brighton hasta 2030

El Venezia FC ha anunciado la venta definitiva del defensa Michael Svoboda al Brighton & Hove Albion FC. Svoboda llegó en la 2020/21 y, tras 138 partidos y 5 goles, se ha convertido en un referente del club. En su etapa en la laguna, el defensa austriaco participó en los tres últimos ascensos del Venezia FC a la Serie A y en las dos temporadas en la máxima categoría. En la última campaña, que terminó con el regreso a la Serie A, fue capitán y lideró el equipo hacia el título de la Serie B. Su compromiso y su apego a los colores naranja, negro y verde lo convirtieron en parte fundamental de la historia reciente del club. El Venezia FC le agradece su profesionalidad y le desea lo mejor para el futuro. «Buena suerte, Michael».