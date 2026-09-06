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FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VENEZIAAFP
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Venecia, amarga ironía para Stroppa: «Pensábamos que el partido empezaba a las 16:00»

Venezia
G. Stroppa

El técnico habla tras la derrota de su equipo en Frosinone

Giovanni Stroppa, entrenador del Venezia, habla tras la derrota de su equipo en el campo del Frosinone: "No salimos al campo, pensábamos que el partido empezaba a las 16:00, pero ya íbamos perdiendo 2-0. Conocemos la fuerza del Frosinone, que en los duelos es verdaderamente asfixiante, no fuimos capaces de aguantar. En ese sentido no hay comentarios que hacer".


  • El técnico del Venezia prosigue, como recoge Sportmediaset: "Luego hubo un verdadero equipo sobre el campo, que logró ganar duelos, y nosotros perdimos la calidad de los jugadores. En mi opinión, hay penalti sobre Adams cuando íbamos 2-1; y con el 2-2 Hainaut se queda mano a mano con el portero y dispara fuera. Encajamos el 3-2 como unos pardillos y nos vamos con un resultado negativo, da rabia. Me escuece porque remontar el partido así y perderlo me molesta".

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