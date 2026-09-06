Venecia, amarga ironía para Stroppa: «Pensábamos que el partido empezaba a las 16:00»

El técnico del Venezia prosigue, como recoge Sportmediaset: "Luego hubo un verdadero equipo sobre el campo, que logró ganar duelos, y nosotros perdimos la calidad de los jugadores. En mi opinión, hay penalti sobre Adams cuando íbamos 2-1; y con el 2-2 Hainaut se queda mano a mano con el portero y dispara fuera. Encajamos el 3-2 como unos pardillos y nos vamos con un resultado negativo, da rabia. Me escuece porque remontar el partido así y perderlo me molesta".