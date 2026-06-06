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¡Una nueva era en el Tottenham! Daniel Levy vende el 25 % al multimillonario tecnológico estadounidense
Eight Sports Capital adquiere una participación mayoritaria en Enic
Eight Sports Capital Limited anunció el viernes la firma de un contrato para comprar el 24,99 % de Enic Sports and Developments Holdings Limited, matriz del Tottenham, según The Telegraph.
La venta se realiza a través de sociedades propiedad de fideicomisos para los hijos de Levy. La operación incluye la compra de Walburg Holdings Limited y Larkin Ltd, que poseen ese 24,99 % del capital ordinario de Enic. Tras la operación, Levy mantendrá un 4,89 %.
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El anuncio sorpresa suscita reacciones encontradas
Eight Sports Capital confirmó el acuerdo en un comunicado oficial: «Eight Sports Capital Limited anuncia hoy la firma de un contrato de compraventa para adquirir una participación del 24,99 % en Enic Sports and Developments Holdings Limited (“Enic”), la sociedad matriz del Tottenham Hotspur Football Club».
La noticia ha tomado por sorpresa a Enic y al Tottenham. Un portavoz de Enic respondió: «Ni Enic ni el club tienen constancia de que el Family Trust de Daniel Levy haya vendido su participación minoritaria en Enic».
La junta directiva y el equipo ejecutivo del Tottenham siguen centrados en cumplir los compromisos adquiridos con los aficionados al final de la temporada.
Eight Sports Capital expresó su entusiasmo por el acuerdo y afirmó: «Estamos encantados de haber firmado este acuerdo para adquirir una participación significativa en Enic. Esperamos trabajar con los accionistas, la dirección, el personal, los jugadores y los aficionados del club para apoyar el crecimiento y el éxito continuados del Tottenham Hotspur».
El control se mantiene sin cambios a pesar del cambio de propiedad
La operación modifica la estructura accionarial del Tottenham, pero no su control. La familia Lewis permanece como accionista mayoritario, y la participación vendida carece de derechos de voto en el consejo y de representación en el comité ejecutivo.
Eight Sports Capital, liderada por el CEO Brooklyn Earick y respaldada por la empresa tecnológica Triller —propiedad del empresario de Hong Kong Ng Wing-fai y del taiwanés Richard Tsai—, ya había mostrado interés en el club mediante acercamientos no solicitados.
Además, el porcentaje de la compra se ha fijado en 24,99 % para evitar superar el umbral del 25 % que activaría la prueba de propietarios y directores de la Premier League.
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La atención sigue centrada en los planes del Tottenham para el verano
Pese a los cambios en la directiva, se espera que los Spurs sigan reforzando la plantilla para la nueva temporada. El club ya fichó a Andy Robertson como agente libre y busca más refuerzos defensivos.
El interés por Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke y Savinho confirma la actividad en el mercado. Se espera que la familia Lewis reafirme su compromiso con el club mientras se definen las implicaciones de la venta de participaciones.